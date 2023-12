A cura della Redazione

Il Napoli affronterà il Barcellona negli ottavi di Champions League. L'andata si disputerà al Maradona. Andata il 13-14 febbraio e 20 e 21 febbraio.

La Lazio pesca di nuovo il Bayern Monaco, mentre l'Inter affronta l'Atletico Madrid dell'ex Simeone.

Come funziona il sorteggio: regole e paletti. Le prime classificate della fase a gironi (teste di serie) incrociano le seconde con due le eccezioni: sono vietati i derby (non possono ancora sfidarsi squadre dello stesso Paese), due club che già si sono affrontati nella fase a gironi non possono incrociarsi agli ottavi. Questi paletti cadranno a partire dai quarti di finale.

Teste di serie: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona.

Seconde classificate: Copenaghen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lipsia, Lazio, Paris Saint-Germain, Porto.