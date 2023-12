A cura della Redazione

Non è riuscita l’impresa di vincere le due partite della scorsa settimana per la società Basketorre nel Campionato Divisione Regionale 2. Dopo l’importante successo in casa contro il Gragnano, i torresi si spostano a Nocera per affrontare la Polisportiva Basket Angri. C’è voglia di confermarsi, ma la partita non è facile e gli oplontini sanno che per vincere bisogna giocare di squadra.

Dalla prime azioni si intravede la voglia della formazione di casa ad imporsi sui torresi, che devono ancora inquadrare i ritmi della gara.

Dopo pochi minuti però i biancocelesti si mettono in partita, rispondono agli incerti minuti iniziali e trovano prima la parità e poi il primo vantaggio del match. Da qui l’incontro acquisisce il solito andamento equilibrato, punto a punto.

La prima frazione, infatti, termina 15-14. Fino ad ora è una partita che non sembra essere controllata da nessuna squadra e molto combattuta e si intuisce che entrambe le formazioni non stanno esprimendo le rispettive forze in campo.

Improvvisamente gli equilibri nel secondo quarto cambiano drasticamente.

Così come all’inizio del match, Angri parte forte, segna canestri e difende efficacemente. Per i torresi è un momento cruciale, serve una risposta. Quest’ultima arriva dopo pochi minuti, e la formazione di coach Passeggia con buone azioni si riporta a meno 2.

Poi però, in pochi minuti si assiste ad un parziale fulmineo. La squadra di casa è decisa ad allungare lo scarto, inizia a difendere con criterio e nell’altra metà campo trova sempre punti. Questa volta i torresi non riescono a rispondere, il modo con cui Angri trova con efficacia canestri sgomenta i giocatori in campo.

In pochi minuti si vede il parziale della squadra di casa salire velocemente. Per i torresi non c’è tempo di reagire, si trovano in un batter d’occhio sotto considerevolmente. Il primo tempo finisce 45-25. Il ritmo equilibrato del primo quarto scompare completamente nel secondo con i padroni di casa assoluti protagonisti della seconda frazione. Alla ripresa, l’andamento del match fa riscontrare un ritmo meno intenso. Dopo le prime azioni il punteggio è invariato, nessun equilibrio si smuove. Il Basketorre rosicchia qualche punto alla squadra di casa, ma il grande vantaggio rimane. Il terzo quarto è un vano inseguimento ad un vantaggio che non sembra più alla portata. I torresi, però, dopo ogni canestro sono carichi e tornano a difendere come se fosse una partita combattuta, mostrando un giusto atteggiamento per il presente e per il futuro. Il terzo quarto finisce 59-41. Il Basketorre è ancora sotto di molto, e non sembra esserci verso per tornare ad essere competitivi. Quel secondo quarto li ha danneggiati ed è stato cruciale per la partita.

L’ultima frazione è pressoché monotona, il vantaggio non si smuove nelle prime azioni e ormai il risultato finale lo si può intuire. Solamente negli ultimi minuti i biancocelesti provano con orgoglio a spingere, producendo buone azioni e costringendo Angri a difendersi. Sul finale il vantaggio che all’inizio del quarto era di 20 scende a 12 e la partita finisce 65-53.

Per la formazione torrese il miglior realizzatore è Passeggia, che registra a referto 16 punti. Seguono nella classifica realizzatori Betteghella, che segna 11 punti, e Germano, che si ferma a 9.

È stata una sconfitta probabilmente dettata dalla stanchezza inevitabile delle partite consecutive, ma non bisogna demoralizzarsi, anzi si deve trarre profitto da simili match e spingere per ottenere in futuro un risultato migliore.

La prima squadra del Basketorre ora si riposerà per la pausa natalizia, mentre per l’Under 19 e Under 17 sono previsti gli ultimi appuntamenti prima della fase di riposo. L’Under 14 ha invece disputato la seconda partita stagionale ieri domenica 17. La formazione ne è uscita sconfitta di nuovo, ma ha mostrato un grande atteggiamento di squadra, segno di un’intesa tra i ragazzi in crescita. L’attività per la prima squadra riprenderà il 7 gennaio, quando affronterà la Polispotiva Torretta in casa. Il pubblico e gli sponsor saranno sempre presenti per sostenere la loro squadra.