Con il successo contro Volare Benevento, la Vesuvio Oplonti Volley chiude il 2023 confermandosi la seconda forza del girone I del campionato di serie B2.

La vittoria, arrivata contro la cenerentola del torneo, ferma a quota zero punti dopo undici turni, mette fine ad un periodo di crisi per le Tigers oplontine che hanno ritrovato il sorriso dopo le sconfitte contro Matese e Mandwinery Cerignola.

Il divario di classifica si è visto tutto così come le rivoluzioni a cui la Vesuvio Oplonti è stata costretta per i troppi infortuni.

Laura Biscardi, ferma dopo l’infortunio subito nel match contro Matese, è stata raggiunta in infermeria da Martina Pepe e Eliana Rendina che non hanno recuperato dai problemi fisici emersi nella gara di Cerignola. L’assenza annunciata e poi scongiurata di Nunzia Campolo, influenzata in settimana, é stata accompagnata dall’assenza di coach Ciro Alminni, bloccato dall’influenza.

Fondamentale per la preparazione della gara è stato il supporto del settore giovanile con Rosalia Leveque, Francesca Esposito e Giulia Balzano che hanno risposto alla convocazione dell’assistant coach Mariano Pirro. Decisivo anche in campo il contributo della ritrovata Sara Menghi. La giocatrice, campionessa di Francia nel 2016, infortunatasi nella prima gara della scorsa stagione, quando già vestiva i colori della Vesuvio Oplonti, ha ritrovato il campo nel terzo set della gara. 25-16,25-13,25-16 i parziali con cui la Vesuvio Oplonti ha mandato in archivio un anno solare fatto di molte soddisfazioni.

“E’ da quattro anni che lavoriamo per alimentare il nostro progetto - ha sottolineato il direttore generale della Vesuvio Oplonti, Carmine Arpaia - e per fare in modo che i successi sportivi, quelli sul campo, siano la massima espressione di un lavoro societario importante che coinvolgere centinaia di giovanissime e giovanissimi tesserati”.