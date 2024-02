A cura della Redazione

La scherma è l'arte dell'offendere e del difendersi con armi bianche: arte marziale di antichissima origine, sport olimpico che consiste nel combattimento leale tra due contendenti armati di fioretto, spada o sciabola.

Questa è la definizione della scherma, uno sport completo che contribuisce a mantenere in forma corpo e mente, sviluppa agilità, velocità, coordinazione, equilibrio mentale, in pratica questo sport, come scriveva Giovenale nelle sue Satire, contribuisce al raggiungimento del concetto del "mens sana in corpore sano".

E proprio in questa affascinante disciplina, che la studentessa del Pitagora-Croce di Torre Annunziata, Anna Marie Maisto, 14 anni compiuti a gennaio, di Boscotrecase (papà di Boscoreale e mamma di Torre Annunziata), insieme alle sue tre compagne di squadra, Emma, Syria Bernadette e Karol tesserate del Club Scherma Salerno, di cui è responsabile il Maestro Marco Autuori, hanno conseguito un risultato sportivo di grande valore, in occasione del Campionato Italiano Grand Prix Kinder Joy of moving di Fioretto a squadre under 14, tenutosi al "PalaEmanuele" di Ariccia (RM) il 3 febbraio 2024. Le quattro ragazze si sono distinte salendo sul podio e mettendosi al collo una meritatissima medaglia di bronzo nella categoria ragazze/allieve.

Le atlete del sodalizio Salernitano, hanno condotto un ottimo girone imponendosi con tre vittorie, per poi vincere gli assalti nelle eliminazioni dirette contro CH4 sporting, Top e Frascati scherma (top 4). Le ragazze si arrendono in semifinale con il Club scherma Pisa Antonio Di Ciolo, ma ritrovano la forza per battere il Circolo scherma Mestre nel match per il bronzo imponendosi con il risultato di 45 - 43. Il risultato finale evidenzia quanto la gara sia stata combattuta. E’ toccato proprio ad Anne Marie Maisto gestire con determinazione e nel migliore dei modi le ultime stoccate contro l'avversaria veneta, rivelandosi determinante per la vittoria del match contro Mestre.

Ad Anne Marie Maisto e le sue compagne rivolgiamo i nostri complimenti e.... ad maiora semper!