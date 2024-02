A cura della Redazione

La Vesuvio Oplonti Volley batte la Fenix Monopoli per tre set a zero.

Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B2 femminile, la formazione allenata da Ciro Alminni si impone con una prestazione convincente. Il successo casalingo è reso ancor più importante dal debutto in B2 della giovanissima Francesca Esposito, sedicenne, libero, della formazione Under18 allenata da coach Fabio di Donna. L’avvio di gara offre l’unico sussulto di Monopoli che approfitta di tre errori oplontini per un mini-break di vantaggio. Rientrata sul quattro pari, la Vesuvio Oplonti costruisce un percorso netto che consente di chiudere il primo parziale 25-20.

La prestazione è di squadra, come sottolineato da coach Alminni nel post-partita, ma nel primo parziale la lucidità di Martina Pepe e la potenza ritrovata di Laura Biscardi rappresentano delle armi in più.

Nel secondo parziale la forbice in campo è ancora più netta con Marianna Vujko e Giada Biscardi più volte decisive. Il 25-17 del secondo parziale è accompagnato da una smorfia di disappunto di Paola Cesario, la forte centrale di Monopoli costretta per un infortunio ad assistere al match da bordo campo. Il terzo set è una corsa verso decimo successo stagionale con un vantaggio massimo di sette lunghezze che permette a coach Alminni di gestire la panchina. L’emozione per il debutto di Esposito fa vacillare per un attimo la concentrazione. Sul 24 pari la squadra oplontina di ritrova e chiude 26-24.