A cura della Redazione

Aurelio De Laurentiis è arrivato a Napoli. Il presidente del club campione d'Italia sta analizzando la situazione attuale della squadra, riflettendo sul possibile esonero immediato di Walter Mazzarri, per dare subito la squadra a Fancesco Calzona, in modo che possa dirigere l'allenamento di domani in vista del match di Champions di mercoledì contro il Barcellona.

Il patron azzurro sta valutando se fare prima o dopo questa mossa. Oggi Mazzarri, intanto, ha svolto regolarmente l'allenamento del Napoli.

Intanto Francesco Calzona è in arrivo a Napoli, un viaggio che aveva già in programma insieme a Marek Hamsik per essere allo stadio Maradona a vedere il match con il Barcellona. Nel caso in cui diventasse il nuovo tecnico del Napoli, Calzona porterebbe con sé anche Francesco Sinatti, il preparatore atletico del Napoli di Spalletti e di Calzona, che tornerebbe nello staff azzurro. Sinatti lavora oggi con Spalletti nella nazionale azzurra ma avrebbe avuto l'ok della Federcalcio italiana per poter lavorare anche nel Napoli.