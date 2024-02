A cura della Redazione

Si prospetta una settimana ricca di emozioni per il Basketorre. La società torrese, in collaborazione con il “Caffè Letterario”, presenta il primo incontro “Racconti di sport”, nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio 2024. “Racconti di sport” è il nome scelto dai fondatori del Caffè Letterario per una serie di eventi sulla palla a spicchi. Ad ogni incontro saranno invitati figure professionali dell’ambito giornalistico e personalità vicine alla pallacanestro. Ospite del primo incontro è lo scrittore e sceneggiatore, nonché docente di materie letterarie a Modena, Andrea Martina. Lo scrittore pugliese, dalle 18.30, animerà l’appassionante rappresentazione teatrale “La Cavalcata: una favola a Nardò”.

Martina è fin dall’adolescenza molto vicino al basket, giocando e interessandosi alla palla a spicchi. Nel 2006 però, decide di tagliare le corde che lo legano allo sport, lo stesso sport che lo aveva salvato da una vita pericolosa. Il destino volle che lo stesso anno, a Nardò, una città vicino Lecce, una allora modesta società di basket decise di intraprendere un viaggio ambizioso e sul filo della pazzia: promuovere la loro squadra per testare fino a che punto i loro atleti avrebbero guidato la società.

Da quell’anno, la loro storia diventa incredibile: il Nardò, partita dopo partita, vittorie su vittorie, scala le classifiche regionali, ottenendo quasi ogni anno promozioni, in un cammino sicuramente non semplice, ma gratificante. In un’impresa che ha dello straordinario, l’ambiziosa squadra pugliese approda nei campionati interregionali, arrivando fino alla prestigiosa categoria A2, ad un passo dalla serie A. Grazie alla cavalcata del Nardò, Martina riacquista la passione per il basket, diventando negli ultimi anni un grande tifoso della squadra pugliese, rinnovando quell'amore a cui aveva solamente detto “arrivederci”.

Poco tempo fa, lo scrittore ha deciso di celebrare l’impresa del Nardò: la loro storia diventa un racconto attraverso le sue parole in un reading teatrale dal titolo “La cavalcata”. L’evento sarà un’occasione perfetta per comprendere come i sogni possano diventare realtà, anche contro tutti i pronostici. Il reading teatrale durerà circa un’ora, per poi lasciare spazio alla presentazione dell’ultima opera di Andrea Martina, il libro “Furia”, un romanzo ambientato nella Puglia del 1981. Un noir che lega la vita di due giovani fratelli, i Furia, al contrabbando, un racconto suggestivo in bilico tra violenza e speranza.

L’evento sarà promosso dal Caffè Letterario, in collaborazione con lo staff del Basketorre e dei suoi atleti. L’incontro ravvicinato con una grande personalità come Martina sarà l’occasione per innamorarsi ulteriormente della pallacanestro, uno sport che unisce e forma. Il Basketorre e il Caffè Letterario invitano il 23 febbraio 2024 dalle 18.30 non solo gli atleti, ma la città intera a partecipare, col fine di arricchirsi culturalmente e passare del tempo costruttivo per rivivere l’impresa del Nardò.

All’incontro inaugurale dei “Racconti di Sport” seguiranno altri con lo stesso obiettivo: apprendere da esperienze di persone che hanno vissuto la pallacanestro in prima persona.

Aldo Bonzani