E’ passato poco più di un mese dal trionfo agli Australian Open di Jannik Sinner che da numero quattro nella classifica ATP scala un’altra posizione vincendo, a distanza di sole poche settimane, anche il l torneo ATP 500 di Rotterdam.

Il momento magico del tennis italiano sembra non fermarsi: Jasmine Paolini ha fatto suo il Duty Free Tennis Championships a Dubai scalando, anche in questo caso, le posizioni della classifica mondiale che vedono la tennista azzurra occupare da lunedì 14/a posizione del ranking.

Sul cemento negli Emirati Arabi, la Paolini ha battuto in rimonta 4-6, 7-5, 7-5, dopo quasi due ore e un quarto di grande tennis la russa Anna Kalynskaya.

"Questa vittoria è speciale, sono molto contenta - ha detto la tennista azzurra nelle interviste dopo partita -. È stato un match durissimo, Kalinskaya ha giocato a un livello incredibile per tutta la settimana. Sono stata brava a recuperare e rientrare in partita, ho lottato su ogni punto e sono orgogliosa per quello che ho fatto".

Il lavoro del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, sembra andare oltre le imprese di singoli. Alla finale del doppio di Doha i Lorenzo boys, Musetti e Sonego, non sono riusciti a diventare la prima coppia italiana nell'albo d'oro di doppio al Qatar ExxonMobil Open (ATP 250) in corso a Doha. La coppia di tennisti azzurri è stata battuta dalla coppia britannico-neozelandese, Jamie Murray e Michael Venus.

Altri appuntamenti ci aspettano e prefigurano nuovi possibili orizzonti. Agli inizi del prossimo mese di marzo aspettiamo nuovamente il nostro Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells che ha tutte le caratteristiche per regalare altri momenti magici al nostro Paese.