Al PalaPittoni di Torre Annunziata è andata in scena la sfida tra Givova Fiamma Torrese e Gimel S. Agata. La compagine di coach Salerno ha vinto 3-1, centrando la 12esima vittoria in altrettante partite ufficiali disputate in campionato.

Così capitan Prisco ai canali ufficiali del Club: “È stata una partita di alti e bassi, più bassi che alti da parte nostra ma, nonostante non sia stata una delle nostre migliori prestazioni di squadra, siamo riuscite a portare a casa i 3 punti, necessari per la classifica.

Primo posto? Sicuramente giochiamo da protagoniste e da favorite, ma la pallavolo è uno sport imprevedibile: è importante rimanere concentrate sugli obiettivi prefissati. Bilancio personale? Sono molto soddisfatta di come sta andando tra Coppa vinta e campionato che ci vede prime. Penso non si possa chiedere di più”.