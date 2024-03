A cura della Redazione

Weekend intenso in casa Centro Basket Torre Annunziata con l'anno sportivo che entra nel vivo per i ragazzi neroverdi.

La formazione under 15 chiude la prima fase con una sontuosa partita persa di soli due punti dopo un tempo supplementare contro la capolista Scafati. “Mi aspettavo da un po’ di tempo questo tipo di prestazione che è tardata ad arrivare - afferma il coach La Rocca -. Se mettiamo la stessa grinta e concentrazione disputeremo senza dubbio un'ottima seconda fase in vista del torneo di Pesaro che si terrà a Pasqua”.

La formazione degli aquilotti ha disputato un doppio incontro nel weekend affrontando San Sebastiano e Torre del Greco. Per questo gruppo l'appuntamento da non perdere è per metà giugno con il torneo nazionale che si giocherà ad Ostia.

La squadra degli scoiattoli ha affrontato Arzano in attesa del mini raduno che si svolgerà a Maddaloni sabato prossimo e con la testa al torneo di Pontinia di metà maggio.

Partita spettacolare anche per il gruppo pulcini impegnati in casa contro San Sebastiano di coach Attilio Stella. Infine appuntamento da non perdere per il duo Iacicco-Coppola che venerdì otto marzo saranno impegnati nella selezione provinciale dei nati 2011. Periodo significativo, dunque, per il CBTA che si appresta a vivere la seconda parte della stagione con tanto entusiasmo.