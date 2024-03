A cura della Redazione

La Fiamma Torrese si conferma leader tecnica del campionato, battendo, fuori casa, 3-0 la Zeta Volley Striano.

Così il libero Eva Azzurro al termine della 15esima giornata di campionato: “Sicuramente non ci aspettavamo una partita facile oggi. Siamo partite un po’ spente ma, grazie anche al supporto dei nostri tifosi, che ringrazio per seguirci ovunque, siamo riuscite ad ingranare e a portare a casa i 3 punti.

Credo che questi 45 punti siano il risultato del duro lavoro fatto ogni settimana, della grinta e della passione che ognuna di noi mette in campo. È sicuramente una grande soddisfazione vederci in testa.

Bilancio personale? Credo che questa sia stata e sia una stagione di grande crescita per me: sono soddisfatta sì, ma punto sempre a fare meglio e a dare il massimo per le mie compagne di squadra”.