A semaforo verde Carlo Sainz, che rientrava in pista dopo l’intervento di appendicite che gli aveva impedito di essere in gara al Gran Premio in Arabia Saudita, parte in prima fila, appena dietro Max Verstappen che nelle prove lo aveva preceduto di 270 millesimi.

E’ proprio dal via che si percepisce che le distanze non hanno senso di essere cronometrate: la Ferrari appare veloce, Sainz supera subito Verstappen e domina poi la gara.

Gli amanti della razionalità potranno avanzare dubbi e baseranno le loro ragioni sull’inconveniente ai freni della Red Bull che ha costretto Verstappen al ritiro. Gli altri, quelli che vivono le passioni e si lasciano trasportare dalle emozioni, gioiscono di questa doppietta della Ferrari che chiude il Gran Premio d’Australia con il primo posto di Sainz ed il secondo di Leclerc. Al terzo posto del podio troviamo Lando Noris con la McLaren, che chiude davanti al compagno di squadra Oscar Piastri.

Le doppietta delle Rosse di Maranello mancava dal Gran Premio del Bahrain del 2022. Lì, a trionfare fu Leclerc.

La Formula 1 adesso si prende una settimana di pausa e tornerà per il weekend del 7 aprile: alle porte c’è il Gran Premio del tracciato di Suzuka con la gara prevista alle ore 7 di domenica. Gli amanti delle emozioni e della velocità devono solo attendere un nuovo semaforo verde che potrà regalarci emozioni ancora più forti; ed allora prendiamo in prestito del frasario di Guido Meda un “Buongiorno, buongiorno!” e speriamo in un “Sorpasso da straccio di licenza”