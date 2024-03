A cura della Redazione

Le ragazze della Fiamma Torrese coach Salerno battono 3-0 il Marigliano in casa loro e dominano il campionato.

Così Capasso nel finale: “È stata una partita movimentata: siamo partite molto cariche il primo set mentre dopo ci sono stati dei parziali più intensi, tuttavia con determinazione e grinta abbiamo portato a casa altri tre importanti punti. Siamo infatti molto orgogliose di questa classifica che conferma il duro lavoro e la nostra costanza e continueremo ad impegnarci per raggiungere i nostri obiettivi, pertanto non vediamo l’ora di tornare a giocare in casa!”.