Le ultime due settimane della società Basketorre sono state caratterizzate dai bilanci dei campionati delle diverse formazioni e dalla preparazione dei match dei playoff. Nei giorni che hanno preceduto il weekend di Pasqua sono scese in campo tutte le squadre, dai ragazzi dell’Under 14 ai senior in Divisione Regionale 2.

L’Under 14 ha concluso il suo primo campionato con una sconfitta, maturata contro Portici per 41-38. I torresi, nonostante giocassero in un campo non familiare, hanno lottato fino alla sirena non riuscendo, però, ad imporsi.

A causa del numero ridotto di vittorie ottenute, i giovani oplontini non sono riusciti a raggiungere i playoff, scrivendo la parola fine alla propria stagione agonistica. Ricordiamo, però, che è la prima esperienza per questa formazione nella propria categoria e, al di là del esito finale del campionato, ha messo in campo un buon potenziale che fa ben sperare per gli impegni futuri.

C’è poi chi la sconfitta è riuscita sempre a respingerla, proseguendo in un cammino vittorioso per tutta la stagione. È il caso dell’Under 17, i cui atleti hanno portato avanti un campionato con pochi precedenti, rimanendo imbattuti. Cambia l’intensità, cambiano gli avversari, ma non i risultati: i torresi confermano saldamente le loro prestazioni anche nella fase “oro” della stagione. Dopo aver aperto le danze con una grande vittoria ai danni di Scafati al Palamangano, i biancocelesti oplontini perseverano sulla strada della vittoria, aggiungendo tre successi al record della seconda fase. La prima è arrivata il 25 marzo, in un’importante serata, dove i torresi hanno battuto fuori casa Boscoreale per 50-55. Proseguendo sulla scia vittoriosa, si sono imposti anche su Cava dei Tirreni al Palamarconi, con il punteggio di 62-52, il 4 aprile. Concluso il girone di andata della fase “oro” a punteggio pieno, i biancocelesti non hanno lasciato scampo nemmeno ai già sconfitti scafatesi, contro i quali hanno confermato la vittoria nel girone di andata, imponendosi per 74-65. Nonostante alcuni infortuni, la squadra sta giocando al meglio, guidata dalle performance individuali di Tarantino, Olmo, Violante e Tamburro.

All’under 17 tocca ora una partita importante, fuori casa contro Cava il prossimo 18 aprile.

Si trova invece in una situazione più delicata la formazione Under 19, che prima di Pasqua ha concluso la prima fase di campionato. È stata una stagione di alti e bassi per i ragazzi torresi, che hanno ottenuto importanti vittorie, ma anche sconfitte dolorose. Ciò nonostante, si ritrovano, dopo due partite consecutive, al secondo posto in classifica generale, al di sotto solamente di Torre del Greco, prima con due punti di distacco.

I torresi, dopo aver vinto agevolmente con Art. E Borrelli in casa per 58-32 il 26 marzo, non riescono a battere Vesuvio Rosso il 28 marzo, soccombendo per 63-51. Alla luce di questi risultati sarebbero stati terzi in classifica, se non fosse per la differenza canestri: i biancocelesti infatti hanno vinto contro Vesuvio Rosso nel girone di andata per 11 punti, mentre hanno perso il 28 marzo solamente per 8 punti, conquistando il secondo posto in classifica. Questo risultato permette all’Under 19 di aspettare la vincitrice del primo turno di playoff, che sarà una tra Stabia e Scafati. Le due squadre si giocheranno un posto negli ottavi di finale prima il 9 e poi il 19 aprile. Fino ad allora, i ragazzi rimarranno concentrati per inseguire la vittoria di campionato che è stata soltanto sfiorata un anno nella finale di Maddaloni.

La più lontana dai playoff in questo momento è la prima squadra, che deve ancora affrontare una buona parte delle formazioni nel girone di ritorno del campionato Divisione Regionale 2. I torresi, dopo il ritorno alla vittoria, ottenuto contro Capaccio Paestum in casa, ritrovano la sconfitta, questa volta ad opera di AT San Giorgio, che ha confermato il risultato dell’andata il 21 marzo in casa, vincendo con un risultato di 84-72. È stata una partita molto combattuta, che ha visto il Basketorre condurre anche con doppia cifra di vantaggio, ma che alla fine ha fatto registrare ancora una volta la vittoria degli avversari.

Il Basketorre è attualmente ottavo in classifica con 26 punti, a due lunghezze dalla quanta piazza occupata da Sammaritana Basket. I playoff non sono molto lontani e presto dovranno essere fatti i conti per capire come affrontare i prossimi avversari. L’obiettivo è ovviamente arrivare alla seconda fase, per vedere fin dove il gruppo può spingersi, giocando come si è saputo fare e ottenendo sempre il massimo. La prima squadra ritorna in campo dopo la pausa pasquale questa settimana, l’11 aprile, quando sfiderà in casa Baiano, in un importante match.

Tra queste numerose sfide, bisogna sempre ricordare l’impegno del settore minibasket, sempre attivo per regalare ai più piccoli emozioni e ricordi. La società torrese conferma la partecipazione della propria squadra al torneo Nazionale di Torre del Greco, che si terrà dal 25 al 28 aprile. “Parteciperemo con il nostro gruppo Esordienti, in fusione con gli amici di Salerno, la Hippo Basket. Sarà un’esperienza che arricchirà sicuramente i nostri piccoli atleti educandoli ai valori del rispetto dell’avversario attraverso il gioco di squadra”, comunica con entusiasmo Iolanda Tessitore, responsabile del settore minibasket.

