Il Savoia batte 2-0 la Puteolana e aspetta solo la matematica per festeggiare la salvezza.

Il matchpoint al Papa di Cardito è dei bianchi di mister Sasà Campilongo, che acquisiscono sempre più la mentalità del loro tecnico. Le reti di Passaro e Baietti sono il coronamento di una gara in cui i bianchi sanno soffrire quando Laringe colpisce il palo, ma anche essere spietati quando ne hanno l'occasione.

Così, mentre la Puteolana punta a spingere forte con la sua catena di sinistra, il Savoia ne approfitta bucandola proprio lì dove gli ospiti si sentono più forti: il cross che innesca Passaro arriva dalla destra e il Savoia fa 1-0. Poi la squadra di Campilongo contiene i rivali portandoli all'intervallo con un prezioso 1-0.

Nella ripresa pochi minuti di fuoco della Puteolana con Bellarosa protagonista, ma quando Campilongo passa al 4-2-3-1, la Puteolana sparisce dal campo. Petricciuolo tra le linee è devastante, ma la rete arriva da un'incursione dalla destra di Caruso che confeziona un pallone d'oro per Baietti che appoggia in rete per il 2-0.

Finale con un Savoia che si rivela maturo, rompendo il ritmo della partita e portando a casa 3 punti fondamentali per la salvezza.