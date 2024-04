A cura della Redazione

Dal 5 aprile al 14 aprile si è svolto il torneo regionale di pugilato a Pomigliano d’Arco. L’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata, guidata da Mario Veneruso, ha partecipato con 4 pugili: Salvatore Capasso, Manuel Zavarese, Alfredo Iapicca e Erik Nunzio Palumbo, portando a casa due argenti (Salvatore Capasso e Erik Nunzio Palumbo), mentre Alfredo Iapicca, dopo un grande incontro, è stato sfortunato nel verdetto. Manuel Zavarese, invece, ha conquistato l’oro e il titolo di campione regionale del torneo nella categoria pesi massimi.

In un mese non è la prima volta che Manuel si distingue in modo talentoso battendo tutti gli avversari della Campania. Il giovane pugile ha le idee chiare per il suo futuro, e afferma che grazie all’allenamento dello storico maestro Alfredo, padre di Mario, e dei consigli di quest’ultimo, sta ottenendo grandi risultati atletici e mira alla nazionale italiana, sperando un giorno di entrare in un corpo di Polizia.

La struttura sportiva di via Vesuvio 59 a Torre Annunziata, non è solo una scuola di pugilato, ma è una struttura polivalente che si occupa di varie attività, tra cui la preparazione fisica per concorsi delle forze armate e di polizia, corsi boxe bambini, boxe amatoriale, fitness, tabata, funzionale, pilates, latin fitness, posturale, spinning, riabilitazione sportiva, sala pesi ultima generazione.