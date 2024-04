A cura della Redazione

Mentre le formazioni Basketorre Under sono già approdate nei playoff delle rispettive categorie, la prima squadra cerca di posizionarsi al meglio per la seconda fase del campionato divisione regionale 2.

La scorsa settimana si prospettava insidiosa per gli atleti torresi, con due match a pochi giorni di distanza. Ciononostante gli olpontini hanno mostrato tenacia e grinta, vincendo entrambe le sfide. La prima contro Baiano al Palamarconi, giovedì 11 aprile, e la seconda ieri domenica 14 aprile, questa volta contro Gragnano fuori casa. Le due partite hanno presentato livelli di agonismo diversi, con lo stesso risultato: la vittoria dei torresi.

La prima è stata segnata fin dal fischio iniziale da un ritmo molto veloce: le azioni si susseguono in pochi attimi, entrambe le squadre sono decise ad immettersi nella partita con successo. Il punteggio però esita a crescere. La fretta con cui le formazioni conducono le proprie azioni porta a pochi canestri da entrambi i lati del campo, spesso con errori molto vicini al ferro. Per veder salire i punti di una squadra, si è dovuto aspettare la metà del primo quarto, quando il Basketorre, superata la fretta iniziale, ha iniziato a produrre azioni efficienti. Dopo appena quattro canestri complessivi però, si assiste di nuovo ad un periodo asciutto, che trascina i giocatori alla fine del primo quarto. Un punteggio che sembra non reale, 6-2, è quello che recita il tabellone del Palamarconi dopo 10 minuti di gioco. I torresi sono però davanti, e sanno di poter allungare sugli avversari.

Al ritorno in campo infatti, il Basketorre sembra aver voltato pagina dal primo quarto poco produttivo: i torresi mostrano un altro atteggiamento in campo, che conduce a canestri rapidi. Il vantaggio si allunga prima leggermente, poi senza problemi in doppia cifra, con gli olpontini che controllano bene in difesa e trovano decisi le conclusioni in fase offensiva.

Il Baiano non sembra rispondere alla carica biancoceleste, così i padroni di casa controllano il vantaggio, ottenendo con calma qualche altro punto di distacco. Nei minuti successivi ritorna la situazione già vista nel primo quarto: tanta azione, ma poco punteggio. Questo permette agli atleti torresi di giocare con più calma, acquisendo fiducia in se stessi, sia in attacco che in difesa.

Quando si è giunti nei minuti finali del primo tempo, il distacco tra le due squadre è di 14 punti, con il Basketorre che abilmente controlla i pochi tentativi di rimonta degli ospiti. Le prime due frazioni di gioco terminano sul 29-17; i punteggi si sono alzati rispetto al primo quarto, ma sono comunque mediocri.

La ripresa è segnata dagli spettri del primo quarto, ancora pochi canestri con le azioni che procedono velocemente. L’agonismo in campo cresce, ma il distacco non si sminuisce né aumenta, non sembrano esserci risposte dalla squadra ospite. Succede poco nel terzo quarto: non arrivano reazioni dal Baiano, che permette il Basketorre di condurre senza grandi sforzi, facendo scorrere il cronometro a proprio favore. Il punteggio allo scadere del terzo quarto recita 44-26, a meno di una rimonta improbabile da parte del Baino, si prospetta un ultimo quarto simile al terzo. I primi minuti dell’ultima frazione di gioco presentano un pizzico di azione, con gli ospiti che trovano un paio di canestri per avvicinarsi alla singola cifra di vantaggio. Il Basketorre però è pronto per qualsiasi tipo di rimonta, in pochi minuti spegne gli animi del Baiano, con canestri che innalzano la squadra torrese a più 20.

Sembra essere il colpo di grazia: gli ultimi minuti passano senza tanti canestri, chiudendo una partita che si prospettava più avvincente. Il risultato finale è di 56-39. Il top scorer della formazione torrese è Monaco, che segna 13 punti, seguito da Palmieri e Germano, che condividono 12 punti.

Il match contro il Gragnano

La partita contro Gragnano è stata decisamente più agguerrita. I distacchi tra le due squadra sono stati sempre minimi, e non hanno permesso di capire chi sia la squadra che ne aveva di più per vincere la gara. Il Basketorre, nonostante fosse su un campo non ancora visitato, con poco aiuto da parte del pubblico, ha sempre tenuto la testa alta, dando del filo da torcere al Gragnano. Il primo quarto mostra già quanto la partita sia combattuta, con le due squadre separate solamente di un punto, sul

14-13. Il Basketorre è in partita, e ha bisogno di spingere per condurre all'errore la squadra di casa. Il Gragnano non vuole però concedere una vittoria sul parquet di casa, limitando il Basketorre nel punteggio. Gli equilibri rimangono gli stessi: entrambe le squadre vogliono allungare sull’avversaria, che però risponde ad ogni tentativo di fuga. Appena una formazione acquisisce almeno un possesso di vantaggio, l’altra è pronta a rispondere, diminuendo prontamente il distacco. Il secondo quarto sembra una fotocopia del primo: le squadre producono quasi gli stessi canestri, con un parziale che ancora recita un solo punto di distacco. Il Basketorre però, con un punto in meno in entrambi i quarti, arriva all’intervallo sotto di due punti, sul 29-27. Non è finita per la squadra torrese, che sa cosa deve fare per ottenere la vittoria: continuare a spingere.

E così fa nel terzo quarto: il Basketorre inizia molto bene la terza frazione di gioco, portando il distacco in doppia cifra, che non si era vista ancora nel match. Sembra un buon momento per il Basketorre, che però deve controllare i tentativi di rimonta del Gragnano, intenzionata a non deludere i tifosi nel palazzetto. I minuti scorrono, la formazione torrese rimane davanti, producendo un ottimo terzo quarto dal punto di vista delle realizzazioni. Il terzo quarto, una svolta positiva nella partita torrese, mostra per la prima volta la squadra biancoceleste davanti alla fine dei 10 minuti di gioco, con un punteggio di 40-47.

È il momento dell’ultima frazione di gioco, quella decisiva: Gragnano non vuole fallire, sa che può attaccare uno stanco Basketorre reduce da una partita settimanale. È di nuovo battaglia aperta sul parquet: il Gragnano difende forte su ogni rimessa olpontina, è attenta in difesa ed efficiente in attacco. Si riduce il vantaggio torrese. Arrivati quindi negli ultimi minuti, come di consueto, il ritmo diminuisce per la stanchezza, ma l’agonismo è al massimo. Il punteggio non si aggiorna più: è sempre più difficile segnare, da entrambi i lati del campo. Entrati negli ultimi sessanta secondi da giocare, le squadre sono in parità, entrambe possono meritatamente vincere.

Con poco più di trenta secondi da giocare, il Gragnano ha un punto di svantaggio con possesso Basketorre: la squadra torrese potrebbe lasciar scorrere il cronometro per decidere tutto all’ultima azione. E invece, con un tiro dall’interno dell’arco nell'angolo sinistro, gli ospiti aumentano il vantaggio a tre. Sarà il tiro decisivo: il Basketorre conclude la settimana con un’altra vittoria per 58-60. Il miglior realizzatore è sempre Monaco, che mette a referto 20 punti, seguito ancora una volta da Palmieri (14 punti) e Germano (13 punti).

Queste due vittorie sono fondamentali in ottica playoff, ma saranno solamente le giornate finali a mostrarci il quadro completo del campionato. La squadra torrese continuerà a spingere per arrivare alla seconda fase, con la stessa grinta e determinazione mostrata dall’inizio dell’anno, contando nel supporto del proprio pubblico. La prima squadra riposerà in vista del prossimo appuntamento, previsto per il 21 aprile, in casa contro Angri.