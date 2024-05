A cura della Redazione

Dopo i due successi di domenica 21 e giovedì 25 aprile, il Basketorre termina una settimana trionfale battendo Minori al Palamarconi domenica 28 aprile. La formazione torrese ottiene un’altra vittoria fondamentale per i playoff del campionato Divisione Regionale 2, che sono sempre più vicini, con la prima fase che giungerà al termine tra due giornate.

Brutte notizie, invece, per la formazione Under 19: i torresi non sono riusciti a recuperare lo svantaggio accumulato nella gara di andata contro Scafati, risultando così fuori dai playoff. Gli oplontini avevano infatti perso nel match di andata in trasferta per 70-60, ma erano fiduciosi di ribaltare il risultato in casa, nel match di ritorno al Palamarconi ieri 30 aprile. I ragazzi hanno dato tutto, combattuto fino alla sirena finale, ma non sono riusciti nell’impresa. Il Basketorre si è imposto per 57-55, ma per differenza canestri non ha conquistato il pass per la fase successiva.

Momento magico per la prima squadra

Le intenzioni dei biancocelesti torresi sono chiare: dimenticate un inizio del girone di ritorno sottotono per ritrovare quella forma messa in mostra nelle prime fasi del campionato, quando la formazione oplontina combatteva per le prime posizioni. Il match di domenica 28 è stato una prova di forza non da poco.

Entrambe le squadre sono scese in campo molto concentrate, fin dalla palla a due. Minori specialmente trova canestri veloci, costruendo un piccolo vantaggio iniziale. Il Basketorre è costretto da subito a rincorrere, mantenendo un livello alto di realizzazione e provando a strappare qualche punto agli avversari. È una bella partita quella che si è presentata nel primo quarto, il Basketorre è sempre più vicino agli avversari, che provano a contenere la reazione torrese. Niente da fare però per gli ospiti: a metà della prima frazione i torresi conquistano la parità, in un match che si accende azione dopo azione. Raggiunta la perfetta parità, il punteggio rallenta a salire. Entrambe le squadre producono canestri, in un botta e risposta che non premia nessuna formazione. La difesa torrese fa però la differenza: sul finire del primo quarto gli oplontini mantengono alta la pressione su Minori e affianca alle azioni difensive ottimi possessi offensivi, che producono un piccolo vantaggio. Minori non vuole però chiudere il primo tempo sotto: risponde ai torresi e forza una perfetta parità dopo i primi dieci minuti sul 15-15.

Le squadre scendono in campo per il secondo quarto con gli stessi buoni atteggiamenti del primo: il punteggio indica ancora un partita combattuta. Poi arriva l'attacco di Minori: gli ospiti riescono a produrre buone difese, che sono trasformate in ottimi assalti offensivi. Bastano un paio di azioni positive per Minori e subito la situazione di stallo costante fino a quel momento si rompe, per lasciare spazio a un vantaggio degli ospiti che sale velocemente. Lo svantaggio torrese si fa allarmante, i ragazzi vedono il loro punteggio fermo mentre l’altro sale e in campo dilaga la fretta e l’indecisione. I tifosi dagli spalti e i coach dalla panchina chiedono una reazione che, però, non arriva subito.

Il Basketorre è ancora a galla con qualche canestro, ma non impensierisce gli avversari, fermi e decisi in vantaggio. È decisamente il momento più critico per la squadra torrese: sul finire del primo tempo Minori sale anche in doppia cifra di vantaggio. I torresi rientrano però subito nei 10 punti, concludendo il primo tempo sul 51-59. Il Basketorre ha sofferto un secondo quarto non positivo, i ragazzi devono reagire se vogliono dare uno strappo alla partita.

Il secondo tempo è però un’altra storia. Il Basketorre ha una faccia diversa nel terzo periodo: parte forte, trova canestri, ma soprattutto difende con grinta e giusta aggressività, spingendo Minori ad errori e imprecisioni. I tifosi dagli spalti capiscono che è il momento della loro squadra, spingono i propri giocatori che sentono il supporto e mostrano sempre più determinazione. Il vantaggio accumulato da Minori diminuisce dopo ogni azione, il Basketorre prosegue nel suo attacco. Gli ospiti non vogliono però arrendersi facilmente: tengono duro agli attacchi dei torresi e rimangono, seppur precariamente, in vantaggio.

Torre è però in palla: spinge ancora sul pedale dell’acceleratore e mantiene alta la pressione su Minori. Ci è voluto quasi tutto il terzo periodo, tante azioni e ancora una difesa perfetta, composta da comunicazione veloce, pressione e attenzione per raggiungere il punteggio di Minori: il Basketorre ritrova la parità. L’ultimo minuto è il coronamento di un quarto perfetto: i torresi riprendono dopo più di 10 minuti di gioco il vantaggio. Il terzo quarto finisce 51-48. Il Basketorre ha ora bisogno di chiudere una grande partita di rimonta.

L’inizio dell’ultimo quarto è lento, il punteggio non si smuove, le squadre condividono una situazione delicata. Il Basketorre continua ad essere davanti, ma Minori è pronta ad aggredire gli avversari al minimo errore. È così succede: bastano alcune indecisioni dei torresi per riportare la squadra ospite in vantaggio. Gli ultimi 5 minuti sono quindi decisivi. Quello a cui si assiste nel finale è una delle più belle risposte della squadra torrese: gli oplontini danno fondo a tutte le energie residue per non arrendersi in una partita così importante. E allora si ritorna ad una difesa perfetta e buone azioni offensive. Il Basketorre così sferra un attacco finale e decisivo, portandosi in modo fulmineo a 9 punti di vantaggio. Minori si arrende, consapevole di aver dato tutto in una partita agguerrita. Il Basketorre vince di forza 70-62.

Un’esecuzione perfetta da parte della squadra torrese, che ha mostrato una difesa raramente vista fin ora nel campionato. Per i biancocelesti è un buon segno in vista dei playoff, che dovranno essere giocati tutti in questo modo. A guidare i torresi è stata una grande prestazione del capitano Germano, che ha disputato una delle due migliori partite portando a referto ben 32 punti. A supportarlo sono state le buone prestazioni di Monaco (18 punti), sempre abile in fase offensiva e difensiva, e l’esperienza di Cipriano (11).

La prossima sfida sarà una delle più ardue, contro la prima in classifica CDA Marigliano, in trasferta il 5 maggio. Rappresenterà un importante banco di prova per i torresi in vista dei playoff, per capire come affrontare squadre, almeno sulla carta, più forti.

ALDO BONZANI