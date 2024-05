A cura della Redazione

La Polisportiva Torretta, associazione di Boscotrecase, si è qualificata per il secondo anno consecutivo per la finale playoff che garantisce la promozione in C2 nella disciplina Futsal (Calcio a 5). A contendere ai vesuviani l’accesso nella prestigiosa categoria superiore sarà la Liportese, formazione di Nocera Inferiore. L’atteso match è in programma sabato 4 maggio 2024 alle ore 19.00 presso il Centro Sportivo Sant’Anna in Boscotrecase (Via Tenente L. Rossi 94).

La storia della Polisportiva Torretta

La Polisportiva Torretta nasce nel lontano 1977. In quasi 50 anni di attività sono stati tanti gli sport praticati presso l'associazione: dal Calcio a 5 al Basket, dalla Pallavolo al Tennis da Tavolo, fino a nobili discipline come la Danza e la Ginnastica Artistica. Il quartiere Torretta a Boscotrecase è, dunque, da sempre un punto di riferimento per i giovani sportivi. E la presenza costante nei campionati federali è la prova di quanto bene operi questa società.

Negli ultimi anni, oltre alla squadra di basket maschile e la neonata squadra di basket femminile, la squadra di Futsal (Calcio a 5) è in costante crescita per l'aggregazione e per i risultati sportivi. Dal 2018, dopo un breve periodo di pausa dai campionati, Antonio Federico (il vicepresidente della società) ha deciso, insieme ad un gruppo storico di amici, di riprendere l'attività e di far rotolare nuovamente a Boscotrecase il pallone a rimbalzo controllato.

In questi sei anni le difficoltà non sono mancate: da quelle economiche (la squadra si autofinanzia da sempre) a quelle organizzative, per non parlare del periodo buio del Covid. Nonostante ciò, però, la determinazione di Antonio e del citato gruppo di amici ha fatto sì che la squadra continuasse ad iscriversi dapprima a campionati amatoriali per poi passare a quelli federali. Da due stagioni la formazione allenata da mister Aquino milita nel campionato di Serie D. In entrambi i tornei disputati i ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare con tutti, anche contro squadre più esperte della categoria. Infatti, appena 365 giorni fa la Torretta ha disputato la sua prima finale playoff per la promozione in serie C2, purtroppo andata male.

Quest'anno è stato raggiunto lo stesso risultato e sabato 4 maggio scopriremo il verdetto contro la forte formazione di Nocera Inferiore: la Liportese. La speranza è che l’esito sia diverso rispetto allo scorso anno perché lo meritano i ragazzi che scendono in campo, ma anche e soprattutto chi lavora dietro le quinte per permettere ad un gruppo di calcettisti di divertirsi e formarsi su un campo di Calcio a 5.