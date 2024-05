Sabato scorso la Polisportiva Torretta ha disputato e vinto la finale playoff del campionato di Futsal (Calcio a 5) di Serie D. Una vittoria schiacciante per 5-1 contro la Liportese, formazione di Nocera Inferiore. Un risultato mai in discussione sin dai primi minuti di gioco, quando i ragazzi allenati da mister Silvio Aquino hanno sfiorato più volte la rete, per poi trovarla con Giovanni Zambello. Il numero 10 rossoblu intorno al decimo minuto della prima frazione è stato, come spesso gli è capitato in questa stagione, decisivo a sbloccare il risultato.

Da lì in poi praticamente tutto in discesa per i boschesi. Il raddoppio porta la firma di Ugo Cannavale, bravo a seguire l’azione di capitan Matrone e a sfruttare un suo assist a porta praticamente sguarnita. Sul 2-0 si è chiuso il primo tempo, ma i fuochi d’artificio la Torretta li ha conservati tutti per la ripresa.

La Liportese accusa il colpo e il secondo tempo la Torretta arrotonda di più il risultato: ancora capitan Matrone nelle vesti di uomo assist è bravissimo a servire Luigi Cimmino, il giovane esterno salta il portiere e deposita per la terza volta la sfera in rete. Ma è finita qui? Ovviamente no. Anche Giuseppe Acanfora mette la propria firma sfruttando al meglio una ripartenza perfetta condotta da Cimmino. Il quinto e ultimo gol dei padroni di casa è da manuale del Futsal: Raffaele Pedone recupera palla dai piedi del pivot avversario, scarica sull’esterno dove chiede ed ottiene un 1-2 con Zambello, allarga successivamente verso Ugo Cannavale e infine attende il pallone sul secondo palo solo da depositare in porta. Un gol davvero di un’altra categoria.

Esattamente dove giocherà la Torretta il prossimo anno perché questa vittoria schiacciante vale il passaggio dalla Serie D alla serie C2 di Futsal. La festa dopo il triplice fischio dell’arbitro è stata, poi, uno spettacolo con cori, fumogeni, bandiere e brindisi tra calciatori e tifosi locali