Gli studenti dell’indirizzo sportivo del Liceo Statale Pitagora-Croce di Torre Annunziata si qualificano per la terza volta alle finali nazionali di Atletica Leggera nei campionati studenteschi. Un traguardo conquistato nel 2018, 2022 e 2024 in qualità di campioni regionali. Ormai è una tradizione: tra il 27 e il 31 maggio 2024, gli alunni dell’Istituto diretto della preside Tiziana Savarese, saranno a Pescara a rappresentare la Campania al cospetto delle migliori rappresentative studentesche della penisola.

Il prestigioso obiettivo è stato raggiunto malgrado alcune vicissitudini negative: fuori combattimento il saltatore in alto Marco Avagnano, degnamente sostituito da Ciro Fattoruso, disastroso ritiro per infortunio di Luigi Iaccarino nei 1000 metri. Nonostante tutto, gli allievi del liceo sportivo torrese non hanno mollato dando il massimo in tutte le altre gare. Alla fine, tenendo testa al tenacissimo istituto Garofano di Capua, forte di diversi talenti, hanno alzato la coppa.

Ha stravinto i 100 metri Daniele Orlando, una passeggiata in 10"9 per il talento oplontino fresco convocato in nazionale giovanile per lo "Sprint Festival" importante meeting in programma il 18 maggio allo Stadio dei Marmi di Roma (ci sarà anche Jacobs). Eroica la vittoria al photofinish di Peppe Perna nei 100 ostacoli in 13", ancora dolente per le fatiche del decathlon concluso domenica sera. Nelle stesse condizioni si trovava anche Gennaro Di Palma, vincitore incontrastato nella gara del salto in lungo con 5,94. Bravissimo Francesco Squecco con il primato personale di 11,87 nel getto del peso che gli è valsa la medaglia d'argento. Dulcis in fundo, e decisiva, la cavalcata trionfale della 4x100 in 45" con Di Palma, Fattoruso, Perna e Orlando.

Non da meno le spice-girls, per loro un trionfo ancora più netto. Vince dopo un appassionante duello tra le barriere dei 100 ostacoli Elisabetta Firmamento con l'ottimo tempo di 15"6. Non sono esistite le avversarie nel getto del peso per Luigia Sirica, vincitrice con 9,78. Poi tre medaglie d'argento: bravissima Sabrina Sorrentino con 1,38 nel salto in alto, efficacissima Marta Marzullo con 4,56 nel salto in lungo e generosa la prova di Maria Pia Vitiello, tutta la gara in testa dei 1000 metri, superata sul filo di lana. Per lei in tempo di 3'46". Buona difesa, al cospetto di avversarie più allenate, e medaglia di bronzo per Francesca Petrillo con 13"7 nei 100 metri. Ottima performance della 4x100 con un buon 53"6 a suggellare la vittoria di Marzullo, Sorrentino, Firmamento e Petrillo. Anche per le ragazze pesava non poco il fardello della gara di prove multiple conclusa con una schiacciante vittoria nella classifica a squadre per il titolo regionale.