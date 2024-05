A cura della Redazione

La CoGe Vesuvio Oplonti Volley chiude la fase regolare del campionato di serie B2 con un successo netto, per tre a zero, sul campo della Flv Cerignola che è utile a confermare la seconda posizione in classifica, a più cinque sulla Faam Matese. Lanari e compagne impiegano poco più di un’ora per avere ragione delle pugliesi grazie ad una prova utile a testare le condizioni del gruppo in vista degli spareggi play off.

Sabato prossimo, la palestra Catello Scala sarà teatro della gara d’andata del doppio confronto con l’Alba Verde Caltanissetta. Le siciliane hanno chiuso il girone L alle spalle di Modica e si presenteranno a Torre Annunziata forti del maggior numero di successi conquistati nel corso della fase regolare. Mercoledì 22 maggio il ritorno in terra siciliana.

Subito dopo la gara di Cerignola la società del presidente Angelo Cirillo ha consumato l’ennesimo “terzo tempo” condividendo la gioia per il traguardo sportivo dei play off con i cugini campani dell’Ancis Villarica che, dal canto loro, hanno potuto festeggiare una importante salvezza.

“Dopo il successo nello scontro diretto con Altamura - ha dichiarato il presidente Angelo Cirillo - avevo già invitato i nostri tifosi a stare accanto alla squadra. Si apre una settimana molto importante. Un successo nel doppio confronto con Caltanissetta ci aprirebbe le porte per la finale, l’ultimo passo prima della B1”. Coach Alminni confida nella solita spinta del pubblico: “Abbiamo avvertito tutta la vicinanza dei nostri tifosi ed abbiamo sfoderato una grande prestazione. Ora siamo chiamati a ripeterci, tutti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Brunella Esposito: “Vogliamo continuare a rendere il nostro pubblico orgoglioso dei nostri colori. Siamo sicure che sabato al palazzetto ci saranno tutti i cuori della nostra Vesuvio Oplonti”.