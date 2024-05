A cura della Redazione

L’ultima giornata del campionato Divisione Regionale 2 sorride al Basketorre, che grazie alla sua posizione in classifica guadagna l’accesso ai playoff. Decisiva è stata l’ultima partita della stagione regolare contro Portici, al Palamarconi, vinta dai torresi per 72-54.

A testa bassa termina invece la stagione dell’Under 17: la formazione aveva fatto così bene nella stagione regolare, rimanendo imbattuta, ma sono stati danneggiati nei playoff da infortuni e assenze. I torresi vincono il match di ritorno contro Scuola Basket Drengot per 69-67, ma non basta a colmare il grande svantaggio del match di andata. Ciò nonostante i biancoazzurri hanno disputato una gran partita, guidati dai 35 punti di Tarantino, miglior realizzatore del match.

La sfida decisiva contro Portici al Palamarconi

La prima squadra del Basketorre, ad una sola giornata dalla fine, si trovava in una situazione complicata: in classifica era infatti sesta a pari punti con Vico Equense e Sammaritana Basket, tutte ferme a 36 punti. Il regolamento della Divisione Regionale 2 prevede che la prima classificata è automaticamente promossa in serie D, le altre quattro squadre della parte alta della classifica si giocano un ulteriore posto nel campionato superiore con i playoff. Il Basketorre però, avendo perso negli scontri diretti con Vico e Sammaritana, sarebbe rimasta in sesta posizione anche con la vittoria nell’ultima giornata. In molti quindi davano per fuori dai giochi la formazione torrese, fino alla sorprendente notizia di sabato 11 maggio: Sammaritana ha perso per 75-58 contro Avellino fuori casa.

Le speranze si riaccendono nei cuori degli atleti torresi, che ora hanno bisogno solo della vittoria contro Portici di domenica 12 maggio. Non si può sbagliare, gli oplontini hanno avuto un’opportunità unica per portare avanti il percorso, non possono cadere proprio ora. E così è stato: strepitosa vittoria ottenuta dominando di fronte al pubblico che intonava cori celebrativi per l’approdo ai playoff.

I torresi sono scesi in campo dal primo minuto con una mentalità vincente, concretizzata in una difesa attenta e un attacco efficace canestri veloci, mentre Portici arranca per inseguire. I buoni presupposti iniziali non si spengono nei minuti successivi, i ragazzi di coach Passeggia continuano ad attaccare con costanza, vogliono i playoff. I biancocelesti vedono i loro tiri entrare e allora sono motivati ad incrementare il vantaggio. Si susseguono buone azioni, mentre gli ospiti rimangono leggermente indietro. Il gap tra le due formazioni inizia ad assumere valori importanti: nelle ultime azioni del primo quarto Torre è davanti di 10 punti su Portici. Gli ultimi sessanta secondi presentano però un tentativo di reazione da parte degli ospiti, che con alcuni canestri in rapida successione dimostrano di non voler mollare così facilmente.

Il primo tempo finisce 18-15, i torresi sono davanti e in ottica playoff è tutto quel che serve. Dal secondo quarto in poi, il Basketorre alza l’intensità della gara. Già i primi possessi producono punti accompagnati anche da una difesa fatta di comunicazione e pressione. Questa volta Portici non sembra reattiva, non risponde al tentativo di fuga torrese, e incassa un distacco dinamico, pronto a salire. I torresi non vogliono concedere respiro agli ospiti, perseverano in attacco, il distacco aumenta. Si ritorna sulla doppia cifra di vantaggio che rimane costante sul finire del primo tempo. L’intervallo arriva sul punteggio di 39-25. I tifosi e i giocatori sanno che i playoff si avvicinano, hanno bisogno solo di chiudere il lavoro. Il secondo tempo è all’insegna del controllo per il Basketorre, che pian piano produce altri punti di distacco. Verso la metà del terzo quarto arriva la resa di Portici: il distacco è troppo per impensierire i torresi, che controllano agevolmente. Il terzo quarto 56-33, in campo c’è poca battaglia, si aspetta solo la sirena finale. Poco da dire sull’ultimo quarto, se non che è stata un’occasione per molti ragazzi dell’under 19 per gustare il campo di gioco e trovare qualche canestro. L’ultima partita di questo ritorno del Basketorre in Divisione Regionale 2 finisce 72-54. I tifosi esultano, i giocatori sono felici: playoff raggiunti.

Per il Basketorre è stata un’importante stagione di prova, un esperimento, quello di far convivere i ragazzi dell’Under 17 e Under 19 con alcuni giocatori senior, che da quanto realizzato ha dato risultati soddisfacenti. La stagione partì con una striscia di vittorie surreale, che fece sognare tutti, poi il ritorno alla realtà: un andamento discreto, un cammino altalenante fatto di vittorie e sconfitte, che ha determinato all’andata un posizionamento medio-alto nella classifica. Il girone di ritorno non è poi iniziato al meglio. Un prolungato momento negativo che, però, è stato ripreso quasi all’ultimo, garantendo ai torresi l’ultimo posto disponibile nei playoff. Ora è tempo di una sfida più importante: i torresi affronteranno la seconda in classifica del girone A, in una sfida al meglio dei tre match. Gli atleti oplontini sanno che non sarà semplice, soprattutto se si inizia con gara 1 fuori casa, ma già essere arrivati alla seconda fase dà speranza, motivazione e grinta. La verità però, sarà svelata solamente da gara 1, a Capo Miseno, domenica 19 maggio, il primo match dei tanto agognati playoff.

Aldo Bonzani