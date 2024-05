A cura della Redazione

DAL 24 maggio al 2 giugno Michele Baldassi parteciperà al al Torneo Mondiale in Thailandia valevole per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il pugile di Torre Annunziata cercherà di centrare un obiettivo che lo farebbe entrare di diritto tra i grandi del pugilato nazionale.

La compagine Azzurra, selezionata dal CT Emanuele Renzini, sarà così composta: kg 51 Federico Serra, kg 57 Michele Baldassi, kg 63,5 Gigi Malanga, kg 71 Salvatore Cavallaro (per gli uomini), la sola Melissa Gemini nei kg 75 per le donne.

Il talento torrese della Boxe Vesuviana, nato al secondo piano della vecchia sede della Palestra di via Eolo, vincitore nella sua giovane carriera già di ben 6 campionati Italiani, di un bronzo Mondiale e di un oro Europeo, in possesso di tecnica sopraffina, di ottima scelta di tempo e temperamento da vendere, spesso sul ring appare spavaldo con le braccia basse, prendendo da lontano i rimproveri affettuosi del Maestro Lucio.

Proprio verso ‘u maestr, Michele ha rivolto il suo pensiero prima di volare in Thailandia. “Devo mettere assolutamente la medaglia della qualificazione al collo del Maestro e gli chiederò di essere aggiunto al Murales fuori la palestra di via Parini. Ed stare accanto ad Ernesto Bergamasco, Pietro Aurino, Alfonso Pinto ed Irma Testa gli Olimpionici Torresi. Questo è per me un ulteriore stimolo”.