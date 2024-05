E’ sul circuito cittadino di Monte Carlo che si svolge l’ottava gara della Formula 1: è qui, sulle strade del Principato di Monaco che Charles Leclerc con la sua Ferrari sembra ritrovare la verve dei giorni migliori. Conquista la terza pole della carriera a casa sua, nel Gran Premio di Monaco; accanto a lui, in prima fila, anche Oscar Piastri con la sua McLaren. Seguono Sainz con l’altra rossa di Maranello e Norris con l’altra McLaren. In terza fila la Mercedes di Russell con accanto, questa volta solo sesto, Verstappen con la sua Red Bull.

Dopo le qualifiche che hanno regalato emozioni forti, le distanze tra le prime nove posizioni sono di poco superiori ai 600 millesimi. Al via l’adrenalina la fa da padrona: non termina neppure il primo giro e un incidente vede protagonista Kevin Magnussen, Sergio Perez e Nico Hulkenberg. Nessun danno ai piloti, gara interrotta. Brutto contatto anche fra i compagni di squadra della Alpine, Gasly ed Ocon. Prima della bandiera rossa, problemi anche per Sainz che risente di una foratura subito dopo la partenza per un contatto con Piastri; ripartirà comunque dalla terza posizione.

Piloti sulla griglia di partenza, bandiera verde e semaforo rosso: si riparte!!!

La gara riprende questa volta con poche emozioni; si corre veloce e si mantengono le posizioni fino alla bandiera a scacchi che vede al traguardo Charles Leclerc che vince il Gran Premio di Monaco. Seguono la McLaren di Oscar Piastri e l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Solo sesto Max Verstappen preceduto da Norris, quarto, e Russell, quinto.

Ottima la prestazione delle Rosse di Maranello, che confermano i progressi e sono chiamate a performance ottimale anche per la prossima gara del 9 giugno con il Gran Premio di Montreal, in Canada.