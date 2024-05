A cura della Redazione

Si chiudono subito le porte del sogno serie D per il Basketorre. La formazione oplontina non è riuscita ad importi su Capo Miseno al primo turno di playoff del campionato divisione regionale 2. Il turno, al meglio delle 3 vittorie, si è chiuso bruscamente con il risultato di 2-0 per Capo Miseno. Non sono bastati gli sforzi fino all’ultima azione dei torresi, sconfitti prima a Marano, il 18 maggio, con il punteggio di 60-51, e poi al Palamarconi, il 22 maggio, per 61-65, in una partita combattuta e agguerrita.

La serata del 22 maggio rappresentava per i torresi l’ultima chiamata, l’ultima possibilità di rimanere a galla e forzare una gara 3. Gli oplontini hanno dato tutto, consapevoli di essere sull’orlo del baratro, ma non hanno mai tenuto il pieno controllo sulla partita.

Un match che inizia veloce, gli avversari sono pronti, decisi, vanno subito al canestro, comunicano in difesa, sono forti. Il Basketorre rimane leggermente indietro, stordito dalla partenza dinamica di Capo Miseno. Non è tutto finito, i torresi entrano in partita e con il susseguirsi delle azioni trovano ritmo e punti. Ecco del filo da torcere per gli ospiti, che vedono i padroni di casa arrivare in piena carica.

Si inizia a sbagliare da entrambe le parti, il punteggio non sale, la partita si fa combattuta, fisica. Verso la metà del primo i torresi conquistano la parità, tanto attesa fin a quel momento. Non sembrano volersi fermare, hanno preso fiducia: il Basketorre prende il primo vantaggio del match. Dato il basso punteggio però, Capo Miseno non ha difficoltà a riprendere la leadership, immolandosi nei tocchi finali del quarto. I torresi però non vogliono perdere il quarto, e quindi rimettono tutto in ordine con perfetta parità dopo i primi 10 minuti, sul 13-13.

C’è parità, ma si respira forse che gli ospiti hanno qualcosa in più, forti della vittoria della settimana prima.

E infatti partono meglio nel secondo quarto, si spingono davanti. I torresi cercano di rispondere inizialmente ma falliscono, Capo Miseno è decisa. La situazione per la squadra torrese si fa pericolosa: lasciar andare gli avversari in questo momento significherebbe probabilmente abbandonare la partita, e così anche la stagione. Scatta allora qualcosa nella mente degli oplontini, che si preparano per la rimonta. Non è però facile: Capo Miseno oppone resistenza, come prevedibile, non vuole perdere il controllo, cerca di contenere i torresi. Questi ultimi, però, dopo quasi un quarto di battaglia e sudore riescono finalmente a tornare in vantaggio. Come non detto, gli ospiti preparano il contrattacco. Le ultime azioni sono un tira e molla, che è vinto dai torresi, avanti 28-25 con due quarti fa giocare. La parola d’ordine per il Basketorre è “combattere”.

L’inizio del terzo quarto però, è il punto di svolta del match. Con una velocità velenosa Capo Miseno mette a segno un paio di triple che non solo recupera lo svantaggio di fine primo tempo, ma li porta anche avanti. Gli ospiti sono usciti decisamente meglio dagli spogliatoi, non vogliono dare possibilità ai padroni di casa, si stanno imponendo.

È un pessimo momento per il Basketorre, che intravede gli spettri della sconfitta: prova a cacciarli, ma sono forti, diventa complicato. Nota positiva per il Basketorre è che il vantaggio non sale mai in doppia cifra, lasciando una piccola porta di speranza per la rimonta. Essa non avviene però, almeno non nel terzo quarto. Con 10 minuti da giocare, gli ultimi della stagione, il Basketorre è sotto 42-47. Il da farsi è semplice: abbandonare il match, o combattere.

Il quarto quarto rappresenta un miscuglio di emozioni, perché il Basketorre decide di combattere. Parte subito bene: ingrediente importante, le triple. Danno più punti, e servono in questo momento. Passeggia ne mette a segno un paio, oro per i torresi. Poco più di metà quarto alla fine, situazione di nuovo in bilico: i torresi sono alle calcagna di Capo Miseno, ora sopra solo di 1 punto. L’apparente punto di svolta arriva a 5 minuti dalla fine: i torresi guadagnano la parità, sembra siano tornati. Nel momento migliore torrese però, Capo Miseno ha una reazione decisiva: con 180 secondi rimasti producono un mini parziale lacerante, fatale. I torresi non lo aspettavano, erano certi di poterli riprendere, rimangono di stucco. Il Basketorre prova a rispondere, ma nei secondi finali sulle facce dei torresi si nota sconfitta. Il Basketorre termina la propria avventura ai playoff di promozione con una sconfitta per 61-65.

Gli ospiti esultano, sono passati al prossimo turno, dal lato opposto si scambiano sguardi di apprensione, abbracci, sorrisi per il percorso finito.

All’inizio dell’anno l’idea di una squadra giovane, composta per lo più da minorenni, affiancati a pochi senior, dava per spacciato il Basketorre.

E invece i ragazzi hanno dato prova ben diversa: contro tutti i pronostici hanno raggiunto all’ultimo i playoff, per poi salutarli subito. Per non parlare degli altri campionati: super stagione dell’Under 17, imbattuta ma distrutta quando più ne aveva bisogno da numerosi infortuni; l’Under 14, un campionato difficile, frutto di un gruppo nuovo che può solo migliorare; e poi l’Under 19, solido campionato, anch’esso distrutto ai playoff da infortuni. Questi ultimi hanno giocato un ruolo cruciale nelle sconfitte del Basketorre, tra tanti altri fattori.

È stato un anno per la squadra tutto sommato positivo: buone prove da tutti i campionati. Gli allenamenti non sono ancora terminati, c’è ancora lavoro. I ragazzi, le fondamenta delle squadre, sono stanchi da un’impegnativa stagione e si meritano il riposo estivo.

I tifosi e lo staff della società possono solo dire “grazie” ai ragazzi, che continuano a regalarci emozioni, alimentando la passione per lo sport.

Per la stagione 2023-2024 è tutto.