A cura della Redazione

In occasione del weekend del primo giugno il Circolo Nautico Arcobaleno apre le sue porte a chi volesse provare l'emozione di navigare sospinto dal vento.

“Due giorni di open day della vela che permetteranno a chiunque di vivere in mare in maniera diversa dal solito”, ci racconta il direttore sportivo avvocato Maurizio Iovino.

L'invito è dunque quello di contattare il Circolo Nautico Arcobaleno per i dettagli dell'iniziativa, per poi ritrovarsi nel pomeriggio di sabato 1° giugno o di domenica mattina, 2 giugno, sulla banchina del Circolo per salire in barca e navigare tutti assieme.

Per info e prenotazioni: scrivi a info@circolonauticoarcobaleno.it oppure chiama il 3386768085