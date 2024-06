A cura della Redazione

Ultimo atto del campionato nazionale di serie B2 femminile. La Vesuvio Oplonti Volley di Torre Annunziata è protagonista della finale per l’accesso alla serie B1. Questo pomeriggio, alle 19.00, Lanari e compagne scenderanno in campo al palazzetto San Paolo di Prato per la gara d’andata della finalissima.

Dopo aver chiuso la fase regolare al secondo posto, la formazione arancio-blu ha battuto, nella prima fase play off, il Traina AlbaVerde Caltanissetta conquistando il diritto a disputare la finale. A Prato scende in campo una formazione fortemente motivata.

Accompagnata dal presidente, Angelo Cirillo, e dal direttore generale, Carmine Arpaia, la formazione oplontina ha raggiunto la Toscana nella mattinata di ieri. Seduta di allenamento a Sesto Fiorentino e poi trasferimento a Prato per dare un primo sguardo al campo di gara e completare la preparazione presso la struttura sportiva Body Planet Centro Wellness.

Coach Alminni ha presentato la gara: “Siamo pronti a dare il massimo anche in quest’ultima doppia sfida di campionato. Abbiamo studiato le avversarie come in ogni altra occasione e siamo ben consci delle nostre potenzialità”.

In Toscana la squadra sarà accompagnata dal calore dei tifosi oplontini che stanno raggiungendo Prato in queste ore: “Sarà una spinta importante”.

Nunzia Campolo, Marianna Vujko, Jessica Lanari, Federica Battaglia, Laura Biscardi, Brunella Esposito, Giada Biscardi, Martina Pepe, Eliana Rendina, Valentina Esposito, Mariano Pirro, Ciro Alminni: ecco i nomi di atlete e tecnici pronti a scrivere il loro nome della storia della Vesuvio Oplonti Volley.

Quest’oggi, la pallavolo oplontina sarà al cospetto di un avversario capace, al pari della Vesuvio Oplonti, di ben figurare nella stagione regolare.

“I contatti di queste ore, con dirigenti, tecnici ed atlete di altre società, che ci hanno manifestato grande sostegno – ha sottolineato il presidente, Angelo Cirillo - sono la misura di quanto questa partita sia importante. La squadra si è resa protagonista di una stagione fantastica. Regalare emozioni positive è bello ed importante e quelle che vivremo nella partita di questa sera saranno un concentrato di quelle dell’intera stagione”.

Dalle 18.45 la gara sarà visibile in diretta sul canale youtube Vesuvio Oplonti tv