A cura della Redazione

Una bella soddisfazione per la Boxe Vesuviana nel far partecipare in gare ufficiali della Federazione Pugilistica Italiana un Over 50, Vittorio Morgano, direttore di Banca, alla sua terza partecipazione, ed una Under 15, la liceale Ilenia Izzo, al Campionato Regionale Gym Boxe diventando entrambi Campioni, e quindi entrambi parteciperanno alla fase finale dei Campionati Italiani, a testimonianza che la boxe è per tutti senza distinzione di sesso, peso ed età.

Della compagine che parteciperà ai Nazionali ci sarà anche Davide De Martino, il fratello di Stefano, alla sua seconda partecipazione che, da Campione Regionale nella categoria senior kg 81, si giocherà le sue chance con grande determinazione dopo che lo scorso anno disputò la finalissima Nazionale.

Anche in questo caso è il papà Enrico ad essere emozionato. “Come già capitato lo scorso anno, sono veramente al settimo cielo per il percorso fatto da Davide - afferma - Quando seguivo Stefano nei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo mai avrei immaginato che avrei potuto provare la stessa emozione ed adrenalina. Ringrazio fortemente l’amico di una vita Biagio Zurlo e lo staff della Boxe Vesuviana che hanno motivato fortemente Davide, rendendo orgoglioso anche Stefano dell’ennesimo risultato raggiunto”.

Alessandro Casillo, Andrea Esposito e Fabio Piacente sono gli altri atleti del gruppo della Gym Boxe che saliranno sul ring di Fermo dal 4 al 7 luglio, con ancor più determinazione e la consapevolezza di potersi giocare un posto per il gradino del podio Nazionale.

Premiati Ilenia Izzo e Davide DeMartino da Biagio Zurlo in qualità di Consigliere Federale della FPI.