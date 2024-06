A cura della Redazione

Con il quarto podio conseguito ai Criterium Giovanili Regionali sui sei disputati. i ragazzini terribili della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, Maria Annunziata e Luigi Lettieri, nella categoria Allievi si qualificano per la fase Nazionale che si disputerà a Roseto degli Abruzzi dal 21 al 23 giugno.

Podio di bronzo anche per la coppia nella categoria Canguri Luigi D’Apice e Paolo Leveque, ma che per un soffio non riescono a qualificarsi per la fase Nazionale.

Non ci sta nella pelle il tecnico, l’ex Campione Salvatore Annunziata. “Seguo questi giovanissimi da due anni, ma oggi sono particolarmente felice anche perché a premiare i vincitori, tra cui mia figlia Maria, è stato il presidente del Comitato Campano Rosario Africano, e girandomi indietro ricordo che premiò anche me per un titolo disputato e vinto. Nel vederlo premiare mia figlia mi fa ben sperare per il futuro. Voglio comunque abbracciare tutti i bambini e le proprie famiglie nel seguire i propri figli e credere al progetto di crescita tramite il Pugilato Educativo che trasmettiamo”.