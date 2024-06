A cura della Redazione

Ieri a Soccavo si è svolto il VI ed ultimo Criterium Giovanile di Pugilato, in cui Gioia Gallo e Elia Menichino, nella categoria cangurini, hanno strappato un meritatissimo secondo posto, sfiorando per un soffio il primo.

Inoltre la spettacolare Aurora Veneruso, figlia e nipote d’arte, è riuscita in questi mesi a salire sul podio e a chiudere ieri con un altro grande, meritatissimo primo posto. Aurora, con classe da ballerina ma con il pugno duro, è riuscita a conquistare il primato nella “Categoria cuccioli” salendo, su 6 criterium, ben 5 volte sul podio. Aurora, a soli 6 anni, pratica 2 sport, boxe e danza moderna presso la scuola Lady Carol di Ylenia da Pozzo. Qui le insegnanti notano in lei tanto talento e tanta determinazione, la stessa che utilizza nel grande centro sportivo del suo papà, dott. Mario Veneruso, l’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata, allenata da nonno Alfredo e dall’aspirante tecnico Chiara Grillo, nonché ex pugile dell’AUSE.

“Sono orgoglioso di mia figlia – ha spiegato papà Mario -, così come di tutti gli altri bambini e ragazzi della struttura, i quali mi stanno regalando grandi soddisfazioni. Noi non formiamo solo atleti, ma prepariamo i giovani alla vita, dedicandoci non solo ad attività sportive, ma anche alla preparazione per concorsi di tutte le Forze armate e di Polizia. Infatti ora tanti ragazzi di Torre Annunziata e di paesi limitrofi si stanno preparando per il mega concorso allievi carabinieri presso la nostra struttura”.