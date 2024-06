A cura della Redazione

È calato il sipario sulla competizione di karate "Open League di Roma", in scena al PalaPellicone dal 21 al 23 giugno, in una splendida tre giorni di karate.

Molti fra i migliori atleti del panorama nazionale si sono scontrati per guadagnare preziosi punti nella ranking italiana.

Presenti alla prestigiosa kermesse l'Universal Team - CSO Arcobaleno Karate di Rovigliano - Torre Annunziata (presso Chiesa di San Michele) con 7 atleti sia nel kata (forma) che nel kumite (combattimento).

Tutti hanno disputato una gara esemplare superando le prime fasi e piazzandosi al meglio in ogni categoria.

Fabiano Intagliatore (nella foto a sinistra) nella 57 kg, dopo 4 incontri intensi, arriva in finale per il Bronzo, che vince. Nicola Esposito si riconferma ai vertici della sua categoria, 70 kg, disputando dopo 4 incontri, la finale per l'oro, che perde con punteggio 2-2 per regola del seishu, conquistando una meritata medaglia d'argento.