A cura della Redazione

Domenica 30 giugno con inizio alle ore 19,30 presso l’area open dello Sport dello Sport Club Oplonti di Torre del Greco, avrà luogo la terza edizione di “Boxe sotto le stelle”.

Per l’occasione verrà allestita un’area food in modo che, oltre a guardare e fare il tifo per gli atleti, si potranno gustare delle ottime prelibatezze.

Un programma con oltre 10 match IBA, dove saranno impegnati le nuove generazioni dei ragazzi della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata che combattono per arricchire il proprio score e per fare le giuste esperienze agonistiche sportive.

“Dopo la grande partecipazione di pubblico e l’entusiasmo che abbiamo constatato negli anni precedenti – afferma il presidente del Circolo, dott. Enzo Sica - siamo ben lieti, come Consiglio che presiedo, di ospitare la kermesse pugilistica, dove sono impegnati alcuni giovani pugili, non solo del territorio torrese. Sono fiducioso e convinto che anche in futuro questo evento sportivo verrà riproposto per tenere fede al nome del sodalizio dello Sport Club Oplonti”.

L’ingresso è gratuito.