A cura della Redazione

Si è conclusa con 14 avvincenti match disputati tra pugili, di cui nove atleti della Boxe Vesuviana, la terza edizione di “Boxe sotto le Stelle” allo Sport Club Oplonti, kermesse nata nel 2022 con il presidente del sodalizio, dott. Enzo Sica.

Ha accolto l’invito di presenziare alla manifestazione il neo eletto sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo: “E’ importantissimo per i giovani, soprattutto per la loro crescita psicofisica, praticare sport. A tale riguardo voglio ringraziare i Maestri Lucio e Biagio Zurlo che con la loro palestra Boxe Vesuviana hanno fatto sì che la boxe a Torre Annunziata diventasse un fiore all’occhiello per la città”.

È stata poi la volta del presidente del Comitato Campano della FPI, Rosario Africano, che ha sottolineato come sia ormai diventato un appuntamento fisso di inizio estate la manifestazione di boxe allo Sport Club Oplonti.

Una bella serata di sport, con i presenti che hanno potuto gustare anche le prelibatezze preparate dallo chef del Circolo, rendendo il tutto il più conviviale, proprio come ha sottolineato l’anima organizzativa, Biagio Zurlo: “Sono particolarmente felice di come sia andata la manifestazione, al di là delle vittorie e delle sconfitte dei ragazzi della palestra, a cui faccio un plauso, compreso i tecnici che li hanno seguiti all’angolo. Posso ritenermi orgoglioso per il fatto che la prima uscita in pubblico del sindaco Cuccurullo sia avvenuta per una manifestazione di boxe. Ma soprattutto per le sue parole che hanno definito la Boxe Vesuviana della Famiglia Zurlo il motore degli sport minori della nostra città”.