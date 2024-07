A cura della Redazione

Si è svolta giovedì 26 giugno, presso la stupenda location del lido Risorgimento di Torre Annunziata, la premiazione del XVII Campionato Primaverile Vele di Levante, nonché la premiazione della regata di beneficenza Dalila Di Concilio, organizzata dalla Lega Navale di Torre del Greco.

La serata si è svolta in un clima di gran festa ed armonia. Sono intervenuti i presidenti di quasi tutti i Circoli che compongono il Comitato Vele di Levante, quest’anno coordinato da Stefano Iovino del Circolo Nautico Arcobaleno asd Torre Annunziata.

Tra gli intervenuti anche il neo sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, che ha così voluto evidenziare la sua attenzione verso lo sport, convinto che questa sia una delle migliori strade per portare Torre Annunziata fuori dall'impasse nel quale si trova. Sono intervenuti anche il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, in veste di presidente dell'Associazione Circoli Nautici della Campania, e i presidenti delle sezioni Lega Navale di Torre del Greco e Portici.

La FIV è stata rappresenta dall'avvocato Maurizio Iovino, mentre il presidente Lo Schiavo è stato costretto a rinunciare per impegni familiari. Ha tuttavia fatto pervenire un messaggio di vicinanza all’associazione, apprezzandone sempre di più l'operato. Anche la presidente della Lega Navale di Castellammare di Stabia non ha potuto partecipare, ma ha inviato una nutrita rappresentanza.

La serata è stata aperta dal presidente Stefano Iovino che ha voluto rimarcare la buona ripartenza del campionato dopo il Covid. Le regate sono state tutte ben organizzate e coordinate, regalando a tutti gli equipaggi momenti di grande intensità. Una perfetta (o quasi) conduzione che ha visto grande sinergia tra ufficiali di regata e staff.

L'apertura alle barche con rating fiv ha ampliato, e sta ampliando, la partecipazione e consentirà una maggiore partecipazione al campionato nel prossimo anno. Un bel successo hanno avuto i "giovedì dei levantini", serate conviviali di presentazione delle singole regate: un’esperienza senz’altro da ripetere! Sempre puntuale la pubblicazione delle classifiche curate da Flaviano Seno.

È stata ripresa, inoltre, la bella iniziativa di destinare parte dei quote di iscrizioni in beneficenza: punto di forza dei primi anni del campionato. Quest'anno è stato deciso di destinare le somme proposte alla Lega del filo d'oro (per il tramite dell'associazione Dalila di Concilio) ed all'Associazione Un cuore tra le mani.

Dopo la premiazione una torta con il logo di tutte le associazioni aderenti ha sancito la chiusura del campionato con la promessa di iniziare subito i lavori preparatori del XVIII Campionato Vele Di Levante!