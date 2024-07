A cura della Redazione

Dopo aver vinto e sostenuto in due più di trenta titoli di pugilato, con cinture Nazionali ed Internazionali, Gaetano Nespro e Pasquale Perna (foto sotto) aggiungono un altro importante tassello della loro vita sportiva e di legame ininterrotto con la Federazione e la Boxe Vesuviana.

Questa volta non vincono un titolo ma superano il “Corso per tecnici di secondo livello” indetto dalla Settore Tecnici Sportivi della Fpi Boxe, capeggiato dal coordinatore nazionale, il Maestro Biagio Zurlo, che ha avuto un compito non facile di essere il docente di due amici come Pasquale e Gaetano.

Lo step formativo è servito per assumere la qualifica di tecnici qualificati e poter seguire, negli allenamenti ed all’angolo, anche i pugili professionisti. Una sorta di super corso di Coverciano per tecnici di calcio, tanto per rendere l’idea.

Il Corso tenutosi presso il Centro Federale di Assisi è stato anche un modo per salutare la fuoriclasse torrese Irma Testa, alla presa con gli allenamenti di rifinitura prima della partenza per Parigi, dove parteciperà alla sua terza Olimpiade.

I due ex campioni, che conducono l’area tecnica agonistica della Boxe Vesuviana, nei 4 giorni di corso si sono ben distinti tra i circa 50 e più tecnici provenienti da tutta Italia, risultando tra i più bravi a livello tecnico, e non solo.