A cura della Redazione

Segni particolari: giovanissima ma con le idee già chiare sul suo futuro sportivo.

Gaia Pernice si è raccontata così ai canali ufficiali del Club della Fiamma Torrese: “Significa tanto per me, perché nonostante io abbia 14 anni, apprezzo tanto la fiducia che mi è stata data e darò tutta me stessa per non deludere la Società. Sicuramente ho tantissimo da lavorare, ma non solo quest’anno; c’è sempre da migliorare per ottenere risultati sempre migliori. Soprattutto adesso che man mano che si va avanti, automaticamente, il livello è più alto. Sono onorata di far parte di questo gruppo, ce la metterò tutta per rendere fiera la squadra e onorare la maglia”.