Olimpiadi Parigi 2024: Irma Testa battuta dalla cinese Zichun Xu.

Sul ring della North Paris Arena la pugile azzurra (cat. 57kg) viene sconfitta per split decision (2-3). Un verdetto inaspettato, una delusione per l’atleta di Torre Annunziata che era data per favorita.

L’incontro è risultato più difficile di quanto si immaginasse. Irma, apparsa molto stanca alla fine dell’incontro, è riuscita a tenere a bada l’irruenza della pugile cinese. Purtroppo gli arbitri hanno premiato più la foga dell’avversaria che la tecnica della pugile napoletana.

Non è stata la miglior prestazione della carriera di Irma Testa. Questo lo sa anche lei, che ha atteso il momento del verdetto con lo sguardo cupo, mentre la cinese esultava.

La sensazione però è che nel primo round l’azzurra abbia fatto qualcosa in più della cinese. Irma inizia pizzicando col jab. E nel finale di ripresa con l’azione del sinistro si libera la strada per un buon destro pulito. Il round sembra chiaramente suo e invece solo tre giudici le assegnano un 10-9.

L’equilibrio regna nella seconda ripresa. La cinese parte bene e va a segno, Irma è più attendista ma trova anche un gancio che convince i giudici.

La terza ripresa si apre con tre 19-19 e due 20-19 a favore di Irma. Tutto è in discussione. Ma quattro giudici danno ragione a Xu, che vince 3-2