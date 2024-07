A cura della Redazione

Olimpiadi Parigi 2024: oggi è il giorno della pugile di Torre Annunziata Irma Testa.

Alle 22,08 di oggi, martedì 30 luglio, la pugile azzurra, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, entrerà in scena ai sedicesimi di finale contro la cinese Zichun Xu. Un avversario sulla carta alla portata di Irma, ma comunque da non sottovalutare. Nel suo palmares c’è un oro ai Giochi militari di Wuhan nel 2019.

Irma Testa è favorita. E il movimento pugilistico italiano ripone grande speranze sul rendimento della classe 1997, che la storia l’ha già scritta. A Rio 2016 è stata la prima pugile italiana a partecipare ai Giochi Olimpici. E a Tokyo ha conquistato uno storico bronzo, seppur con qualche rimpianto. Nella sua bacheca presenti anche due ori continentali e uno mondiale. Ora la speranza è quella di conquistare l’oro olimpico.

In caso di vittoria, Testa agli ottavi di finale dovrà vedersela con la colombiana Valeria Arboleda Mendoza, qualificata a Parigi grazie al secondo posto ai Giochi panamericani. Prima però c’è da battere Zichun Xu.

Forza Irma, l'Italia è con te!

Come vedere i Giochi in diretta TV e streaming

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.