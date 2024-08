A cura della Redazione

Primo allenamento con il Savoia per Aldo Bezzon nel ritiro di Sturno. Il centrocampista arrivato dal Cerignola si è aggregato ai nuovi compagni agli ordini di mister Salvatore Campilongo. Il calciatore ha firmato il suo contratto con il club oplontino nel quartier generale dell’hotel Casa Reale a Sturno.

“Al Savoia ho detto subito sì - ha dichiarato Aldo Bezzon -. Non ho esitato un istante. Mi ha colpito la serietà della società e anche la determinazione nel volermi. E sono felice di ritrovare mister Campilongo. So che Torre Annunziata è una piazza passionale, non vedo l’ora di scendere in campo”.

Domani, alle 17,30, è in programma un allenamento congiunto con lo Sturno Frigento a ‘Il Castagneto’. Mister Campilongo dovrà fare a meno di Celli, Mengoli e Di Maria, quest’ultimo rientrato a causa dell'influenza che lo ha colpito e che gli ha vietato di lavorare con i compagni. In mattinata, prima dell’allenamento congiunto, la squadra sosterrà regolarmente una seduta tecnico-tattica.

L’allenamento di oggi è stato caratterizzato dagli esercizi sulla forza. Il preparatore atletico Enzo Noviello ha utilizzato i gps della K-Sport per monitorare i calciatori. Lavoro tattico sia in mattinata che nel pomeriggio per gli uomini di Campilongo che si sono allenati sotto lo sguardo del direttore generale Raffaele Auriemma. Il gruppo portieri ha invece lavorato sulle uscite e sull’impostazione dal basso con i piedi, curando ogni dettaglio.

Per quanto riguarda il menù, la squadra ha pranzato con pennette alla siciliana, con melanzane rigorosamente non fritte, e branzino a pranzo. A cena previsto risotto ai quattro formaggi e coscia di pollo con patate.

Il Savoia parteciperà anche alla Feste dell’Emigrante a Sturno nella serata di oggi, con il sindaco e l'amministrazione comunale che hanno voluto il saluto di una delegazione della società e della squadra sul palco, orgogliosi di avere il Savoia nel loro paese a preparare il campionato che sta per iniziare.