A cura della Redazione

Il Savoia inserito nel girone G del prossimo campionato di Serie D. La formazione di Torre Annunziata affronterà le squadre della Sardegna e del Lazio.

Mister Salvatore Campilongo ha commentato così il raggruppamento: “Il girone G è un campionato in un cui prevale la tecnica. Ci sono ottime squadre che giocano a calcio e che hanno delle strutture importanti a disposizione. Sono soddisfatto perché l’inserimento nel girone G potrebbe consentirci di avere al seguito i nostri tifosi che per noi sono fondamentali”.

In Coppa Italia, invece, il Savoia sarà impegnato nel turno preliminare del 25 agosto in trasferta contro la Sarnese.

La squadra ha lavorato nel ritiro di Sturno con i soliti ritmi forsennati, oggi sotto gli occhi del direttore generale Raffaele Auriemma e dell’amministratore Pino Iodice. Il direttore sportivo Paolo Filosa ha festeggiato il compleanno in ritiro e ricevuto gli auguri da parte di tutta la squadra e della società.

Sul campo di Sturno, in mattinata lavoro di forza da parte del prof. Enzo Noviello, che ha utilizzato anche i Gps della K-Sport, un’azienda leader a cui il Savoia si è rivolto per monitorare il training load della squadra e potenziarlo adeguatamente e in maniera personalizzata. Il GPS, infatti, consente di controllare il carico della seduta di allenamento, del microciclo e del mesociclo. Soprattutto per i lavori con palla fornisce indicazioni sul carico esterno.

Assenti il giovane Di Maria da qualche giorno con la febbre, mentre Celli e Mengoli sono rimasti a riposo per problemi muscolari. In mattinata stop anche per Masi, affaticato.

Capitan Mengoli si è sottoposto agli esami strumentali e lavorerà in disparte per poco più di una settimana, poi potrà riprendere con la squadra.

Regime alimentare sempre controllatissimo per i Bianchi. A pranzo per la squadra un primo piatto ipocalorico con zucchine e gamberetti e una frittata di uova al forno.

Nel pomeriggio tutte le calorie vengono bruciate dal lavoro sugli schemi di mister Campilongo, che prova anche le palle inattive, compresi i rigori.

In serata menù con pasta e crema di fagioli e scaloppine al Casa Reale Hotel di Sturno dove la squadra prosegue il suo romitaggio.