A cura della Redazione

Domani è il giorno dell’allenamento congiunto tra il Savoia e la Paganese. L'appuntamento è per le 18 allo stadio 'Marcello Torre' di Pagani. La formazione oplontina in questi giorni ha proseguito il lavoro precampionato al Virgilio Events & Sport Club di Pozzuoli dopo essere rientrata dal ritiro di Sturno.

Il tecnico Salvatore Campilongo ha continuato a preparare gli schemi in vista delle gare ufficiali dopo i primi test in ritiro. Oggi, nell’allenamento congiunto a Pagani, il tecnico non avrà troppe soluzioni per sperimentare l’undici di partenza.

Infatti, sia difesa che centrocampo saranno da reinventare per l’allenatore. Nella retroguardia mancherà Celli che sta continuando la sua fase di recupero, ma si è fermato anche Crivellini per un affaticamento. Uomini contati anche a centrocampo per Campilongo, visto che Mengoli prosegue il lavoro fisioterapico iniziato in ritiro, mentre Russo e Sellaf sono alle prese con lievi problemi muscolari e potrebbero essere tenuti precauzionalmente a riposo. In attacco, noie muscolari anche per Fagotti, il cui stop riduce al lumicino anche le chance per la scelta degli under.

Tutta la squadra di Torre Annunziata, prima dell'allenamento congiunto di oggi, si ritroverà a pranzo all’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni e poi raggiungerà il ‘Marcello Torre’ di Pagani. L’amicizia tra i due club e quella tra le due tifoserie sarà il preludio di un pomeriggio di grande sport.