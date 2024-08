A cura della Redazione

Le sensazioni dopo la riconferma ed il legame con Club e città, così Martina Langella.

“Sia con la società, Fiamma Torrese, che con la mia città di Torre Annunziata c’è un legame viscerale. Avevo solo 5 anni quando ho messo piede per la prima volta in palestra e ad oggi, dopo 9 anni, scendere in campo mi rende orgogliosa. Sono felicissima di far parte di questo gruppo e ringrazio il Club per la fiducia che mi dà giorno per giorno. Per la prossima stagione ho come obiettivo quello di migliorare sempre di più perché la strada è lunga e sono ancora molto giovane. Sarà poi fondamentale ricreare l’atmosfera della stagione passata con le mie compagne di squadra per raggiungere grandi risultati”.