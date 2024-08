A cura della Redazione

Riprende domani la preparazione del Savoia, squadre di Torre Annunziata, dopo i giorni di riposo concessi da mister Campilongo alla squadra. Terminato il ritiro precampionato, che la squadra ha svolto tra Pozzuoli e Sturno, si ritorna a Cardito per rifinire il lavoro in vista dei match ufficiali. Il primo appuntamento della stagione è per domenica 25 agosto allo stadio ‘Squitieri’ di Sarno: affronteremo la Sarnese nel turno preliminare della Coppa Italia.

Domani sono attese alcune novità per il coach Salvatore Campilongo. Il difensore Alessandro Celli si sottoporrà ad una visita specialista per poter cominciare la preparazione dopo l’infiammazione al tendine. Il centrocampista Giacomo Mengoli, invece, inizierà la fase di lavoro attivo dopo le terapie alle quali è stato sottoposto nelle scorse settimane. L’allenatore ritroverà tra i disponibili anche gli assenti nell’ultimo allenamento congiunto a Pagani. Infatti, il difensore Crivellini, i centrocampisti Russo e Sellaf oltre all’attaccante Fagotti potranno tornare ad allenarsi con il gruppo dopo essere stati a riposo precauzionale.

Da verificare, invece, le condizioni di Roberto Del Mondo, uscito dopo appena 20 minuti di gioco nel test del ‘Torre’ per un colpo ricevuto alla caviglia sinistra. Sarà lo staff sanitario a valutare i tempi di recupero del centrocampista under.

Per domani in programma una doppia seduta di allenamento, poi mister Campilongo e il suo staff lavoreranno in base al calendario della settimana-tipo.