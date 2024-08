A cura della Redazione

Secondo volto nuovo in casa Fiamma Torrese, squadra di Torre Annunziata, sempre proveniente dal settore giovanile del Nola: Mariangela Liguori, centrale classe 2007.

Queste le sue dichiarazioni nel primo giorno da oplontina: “Ho scelto il progetto Fiamma in quanto molto ambizioso ed orientato alla crescita e valorizzazione dei giovani. Ho avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità dello staff tecnico ma soprattutto l'elemento determinante è stata l'accoglienza e lo spirito di gruppo che si respira all'interno della palestra. Essere parte di un Club che investe sui giovani è per me fondamentale ed estremamente stimolante. Offre la possibilità di lavorare sulla mia crescita, mettendola al servizio della squadra e degli obiettivi prefissati.

A livello individuale, il mio unico obiettivo è migliorare costantemente e dare il massimo in allenamento ed in ogni partita. Per la squadra l'obiettivo è puntare al massimo traguardo, scendendo in campo sempre con la mentalità vincente”.

L’Academy Fiamma Torrese intende, inoltre, ringraziare la dirigenza del Nola Città dei Gigli per la disponibilità dimostrata.