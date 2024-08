A cura della Redazione

Il Savoia 1908 FC comunica le seguenti disposizioni per i tifosi che si recheranno domenica 25 agosto a Sarno, in occasione della partita Sarnese - Savoia in programma alle ore 16 allo stadio ‘Squitieri’.

E’ tassativamente vietato raggiungere Sarno per i tifosi che non avranno acquistato il biglietto del settore ospiti. Durante il percorso da Torre Annunziata a Sarno ci saranno dei punti nei quali sarà controllato l’effettivo possesso del tagliando della partita. I biglietti della partita potranno essere acquistati fino a sabato sera presso la Tabaccheria Di Donna ed Eurobet di Piazza Risorgimento a Torre Annunziata, al costo di 7 euro. Domenica mattina, 25 agosto, è vietata la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Non sarà possibile acquistarli online.

Il percorso consigliato ai tifosi che partiranno da Torre Annunziata è il seguente: Ingresso SS268 da Boscoreale in direzione Palma Campania dove potranno immettersi sulla A30 Caserta - Salerno e proseguire fino a Sarno. All’uscita dell’autostrada i tifosi dovranno sostare, seguendo poi le indicazioni delle forze dell’ordine che li scorteranno allo stadio ‘Squitieri’.

Sempre in base alle disposizioni della Questura, è fatto divieto ai tifosi del Savoia di uscire dallo stadio tra il primo e il secondo tempo. All’interno dell’impianto sarà disponibile un punto per l’acquisto di acqua. E’ vietato l’ingresso allo stadio con bottiglie e lattine, secondo le normative vigenti.