A cura della Redazione

ll Savoia in campo domani contro la Sarnese per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. La formazione oplontina questa mattina ha svolto allenamento al ‘Papa’ di Cardito per preparare il match allo stadio ‘Squitieri’ in programma alle ore 16.

A Sarno, mister Salvatore Campilongo non potrà contare su 4 elementi della rosa: il difensore Alessandro Celli e i centrocampisti Giacomo Mengoli, Matiss Sellaf e Roberto Del Mondo, tutti indisponibili per problemi fisici.

Questo l’elenco dei convocati per la partita contro la Sarnese.

Portieri: D’Agostino, Santino ‘04, Montoro ‘07.

Difensori: Bitonto ‘06, Crivellini ‘06, Guifo Bogne, Onda ‘06, Orta, Passaro, Schiavi.

Centrocampisti: Bezzon, Della Vecchia ‘06, Iadelisi ‘04, Russo.

Attaccanti: Cavallo, Di Guida ‘05, Ghomari Wissam, Maniero, Negro, Paudice ‘08, Viotti ‘04.