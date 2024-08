A cura della Redazione

Rosalia Perna, veterana e simbolo della Fiamma Torrese, si è raccontata così all’alba di una nuova stagione in maglia oplontina:

”La Fiamma per me è casa e anche per quest’anno sono emozionata al pensiero di iniziare un altro campionato accompagnata dalle mie compagne di squadra.

Obiettivi? Come al solito quello di lavorare tanto e divertirci, per il campionato non diciamo niente per scaramanzia.

Torre Annunziata? L’augurio per i giovani della mia città è di credere nei valori dello sport e di inseguire i propri sogni”.