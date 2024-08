A cura della Redazione

Capitano e trascinatrice della Fiamma Torrese, squadra di volley di Torre Annunziata, nella stagione del Triplete, Giovanna Prisco difenderà ancora i colori di Torre Annunziata nel corso del prossimo campionato.

Di questo e di altro ha parlato ai canali ufficiali del Club: “Il Triplete è stato un grande traguardo e un’esperienza che ci ha rafforzate tantissimo, sia come gruppo che individualmente. È una dimostrazione di quanto possiamo raggiungere con impegno e determinazione gli obiettivi prefissati. Sicuramente ci dà una grande carica e ci motiva ulteriormente a continuare a lavorare sodo, sapendo che ogni stagione porta nuove sfide, ma sicuramente questa esperienza ci ha insegnato che con la giusta mentalità possiamo affrontarle al meglio.

Essere una delle più esperte mi dà una grande responsabilità e, allo stesso tempo un’opportunità di condividere con le più giovani ciò che ho imparato nel corso degli anni, cercando di essere un punto di riferimento e trasmettere loro la cultura del lavoro e dell’umiltà perché la loro crescita è fondamentale per il successo della squadra.

Obiettivi? A livello personale mi auguro di continuare a migliorare giorno dopo giorno nonostante l’esperienza accumulata credo ci sia sempre qualcosa su cui poter lavorare. Sono molto carica per questa nuova stagione e darò tutta me stessa per fare in modo che gli obiettivi prefissati vengano raggiunti”