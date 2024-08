A cura della Redazione

Il Savoia perde 3-0 contro la Sarnese ed è fuori dalla Coppa Italia di Serie D. Determinanti i due eurogol dei granata, segnati da Uliano e Lagzir, e poi la rete di Iannone che ha chiuso il match.

Primo tempo con la squadra di Torre Annunziata che parte bene, riuscendo ad andare alla conclusione a rete con Wissam. Anche i padroni di casa si rendono pericolosi in alcune occasioni. Crivellini e Russo riescono a frenare in due occasioni gli avversari prima della conclusione, ma non basta. La rete del vantaggio della Sarnese arriva al 47' del primo tempo quando Uliano dai 30 metri lascia partire un bolide imparabile per D'Agostino.

Savoia che inizia la ripresa con Guifo Bogne e Di Guida in campo che prendono rispettivamente il posto di Crivellini e Wissam. La squadra di Campilongo si rende pericolosa con Schiavi la cui conclusione in piena area è deviata in extremis da un difensore. L’occasione più clamorosa per il pareggio però è di Di Guida ma l’impatto all’altezza del secondo palo non è fortunato. Al 62’ è ancora un eurogol a trafiggere D’Agostino: stavolta il bolide dalla distanza parte da Lagzir che porta il risultato sul 2-0 per i padroni di casa. Occasione per il Savoia con Maniero, ma non è giornata. Al 75’ la Sarnese chiude definitivamente la partita con la rete di Iannone che segna il 3-0 partendo dalla sinistra e poi colpendo D’Agostino una volta entrato in area.

SARNESE - SAVOIA 3-0

Sarnese (4-4-2). Bonucci - Manuzzi, Callegari, Pezzi, Marini - Lagzir (81’ Bran), Vecchione (83’ Mancini), Uliano (72’ Maresca), Iannone - Bonfiglio (63’ Intinacelli), Fernandez (59' Montini). A disposizione: Bufano, Piantedosi, Panzera, Gasti. All: Agovino.

Savoia (4-3-3). D'Agostino - Schiavi, Orta, Crivellini (46' Guifo Bogne), Onda - Russo (65’ Negro), Bezzon, Della Vecchia (74’ Iadelisi) - Cavallo (83’ Paudice), Maniero, Wissam (46' Di Guida). A disposizione: Santino, Bitonto, Passaro, Viotti. All: Campilongo.

Arbitro: Ambrosino di Nola

Assistenti: Lombardi (Chieti) e Cocciolone (L'Aquila)

Marcatori: 45+2 Uliano, 62’ Lagzir, 75’ Iannone.

Ammoniti: Calligari (S).

Recupero: 2’ e 4’.